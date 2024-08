Les journaux paraissant dans l’Est du pays ont mis en exergue, samedi, dans leurs

couvertures de la campagne électorale, l’insistance des candidats à l’élection présidentielle du 7 septembre, et leurs représentants, sur la nécessité de renforcer l’unité nationale et de préserver la stabilité du pays.

Le journal arabophone public An-Nasr a cité, dans ce contexte, le président du parti El Fadjr El Djadid, Tahar Benbaïbeche, qui a souligné, lors du meeting populaire qu’il a présidé à Skikda en soutien au candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune, que le prochain scrutin constitue "une soupape de sécurité pour l’Etat algérien et un devoir national". Estimant que le programme de M. Tebboune est "le seul qui garantisse la stabilité du pays", Benbaibeche a appelé les citoyens à "réfuter les thèses anti-algériennes".

Le même quotidien a également rapporté les propos du candidat du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abdelali Hassani Cherif, qui a déclaré à Blida que la prochaine élection présidentielle représentaient "une occasion à ne pas rater", et souligné que l’Algérie était "cernée de dangers et a besoin, de ce fait, d’une grande réconciliation entre les Algériens qui doit commencer par une participation massive au scrutin présidentiel".

Pour sa part, le président du Front de l’Algérie nouvelle (FAN), Djamel Benabdeslam, a estimé au cours du meeting qu’il a présidé dans la wilaya de Mila, écrit le même journal, que le candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune est "l’homme dont l’Algérie a besoin lors de la prochaine étape, afin d’assurer la stabilité du pays et de poursuivre les réformes engagées".

Le quotidien Ain El Djazaïr a souligné de son côté, dans un article d’analyse intitulé "le renforcement de l’unité nationale, la préservation de la stabilité du pays, la question de la jeunesse et le développement au centre des discours des candidats", que les trois postulants à la magistrature suprême et leurs représentants "insistent sur la nécessité de renforcer le front intérieur et de se rendre en masse aux urnes pour déjouer les plans de ceux qui visent l’Algérie et mettre en échec leurs tentatives de déstabilisation du pays".

L’Est Républicain, quotidien régional paraissant en langue française, a écrit sous le titre "La stabilité du pays au cœur des discours des candidats", que les trois candidats à l’élection présidentielle du 7 septembre ont mis l’accent, dans leurs discours, sur la nécessité de renforcer l’unité nationale et de préserver la stabilité du pays, et renouvelé leur appel à une forte participation à ce scrutin.

Le journal Seybouse Times, paraissant également en langue française, a abondé dans le même sens en rapportant, dans son édition de samedi, sous le titre "Consolidation de l’unité nationale et préservation de la stabilité du pays en tête des discours des candidats et de leurs représentants", que les postulants à la présidence ont axé, tout au long de première semaine de campagne, sur l’importance de renforcer l’unité nationale et de préserver la stabilité du pays, et sur la nécessité d’une forte participation au scrutin.

Les différents journaux publiés dans l’Est du pays ont poursuivi, samedi, leur large couverture des activités des candidats et de leurs représentants au cours des 8ème et 9ème jours de la campagne électorale, à l’exemple du quotidien public An-Nasr qui a cité ces propos du candidat du Front des forces socialistes (FFS), Youcef Aouchiche, qui a affirmé depuis Mila que sa formation politique "vise à développer l’économie et à éloigner (le pays) des politiques rentières".

La deuxième semaine de campagne électorale "compétitive et décisive" (journaux parus à Oran)

Les journaux parus samedi à Oran, ont convenu dans le cadre de leur suivi de la campagne électorale pour la présidentielle du 7 septembre que la deuxième semaine sera marquée par une concurrence intense et déterminante entre les trois candidats et leurs représentants pour convaincre les citoyens de leurs programmes.

Sous le titre "Equilibre dans le discours et accord sur l’importance du scrutin", le journal public El Djoumhouria a consacré 12 pages dans l’édition de ce samedi, concernant le déroulement de la campagne électorale.

"La campagne électorale a commencé sa deuxième semaine dans une atmosphère marquée par une compétitivité entre les trois candidats et leurs représentants, allant notamment vers les citoyens afin de gagner leurs voix", a écrit le journal.

Le même journal a souligné que les trois candidats au prochain scrutin sont unis par une vision homogène, visant à consolider les acquis du pays par de nouvelles réalisations, afin d’élargir les horizons de la nation, et renforcer la sécurité et la stabilité, ajoutant qu’une concurrence saine et un langage sobre ont marqué cette campagne électorale.

Le même journal arabophone a également publié une analyse du discours des trois candidats, au cours de la semaine écoulée de la campagne électorale, affirmant à cet égard que "leurs discours étaient caractérisés par le réalisme, la sobriété et la profondeur, avec des idées convaincantes et réalisables sur le terrain".

Dans le même sens, le journal Cap DZ, dans son article intitulé "Unité et stabilité du pays avant tout", a mis en avant les thèmes retenus des discours des trois candidats et de leurs représentants au cours de la première semaine de cette campagne.

"Le peuple algérien attend du candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, de poursuivre les réalisations et les grands projets qu'il a lancés en 2019. Il s'est présenté à ces élections en réponse à l'appel des citoyens, d’hommes politiques, de partis, d’associations et de personnalités nationales", a écrit le journal. De son côté, le candidat du Parti Front des Forces Socialistes (FFS), M. Youssef Aouchiche, s'est engagé à restructurer l'économie nationale en fonction des spécificités de chaque région du pays, en créant des "pôles industriels et agricoles".

Le candidat du Mouvement de la Société pour la Paix (MSP), M. Abdelali Hassani Cherif, a présenté son programme pour le développement des zones frontalières, qui constituent un "facteur essentiel au maintien de la stabilité sociale", note-t-on dans le journal francophone.

Pour sa part, le journal "L’écho D’Oran" a souligné dans son éditorial intitulé "Le 7 septembre pour affronter les défis" que "la campagne électorale entre dans sa deuxième semaine, avec les trois candidats qui ne semblent pas ressentir les effets de la chaleur ou de la fatigue", soulignant dans le même contexte que "l'avenir du pays est un grand défi qui les poussent à surmonter la fatigue".

Concernant le discours des trois candidats, le même journal précise que "l'appel au vote a été fortement réitéré dans chaque discours, ajoutant que les citoyens qui assistent aux rassemblements et autres activités de proximité promettent de répondre à l'appel de la nation, qui montrera au monde qu'ils sont unis et engagés dans la construction d'une nouvelle Algérie capable d'affronter "tous les défis".

Sous le titre "Une deuxième semaine décisive", le journal francophone Ouest Tribune a écrit dans son éditorial que "la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 7 septembre entre dans sa deuxième semaine et les candidats ont encore un long chemin à parcourir et du temps pour convaincre les citoyens", estimant que ce deuxième chapitre de la campagne s'annonce crucial pour que les trois candidats puissent mieux expliquer leurs programmes et trouver les mots, et surtout les mécanismes nécessaires, pour convaincre les citoyens."

Dans le même contexte, le même quotidien note que "Youssef Aouchiche, Abdelmadjid Tebboune et Abdelali Hassani Cherif auront devant eux une deuxième semaine difficile et passionnante, notamment que le citoyen s'intéresse de plus en plus aux programmes et aux projets des candidats à la présidence de la République", notant dans le même contexte que "cette semaine revêt une grande importante car elle déterminera sans aucun doute les opportunités réelles pour chaque candidat avant la fin de la troisième et dernière semaine de cette campagne".

Dans le cadre du suivi de la campagne électorale, les mêmes journaux ont consacré une large place aux rassemblements des trois candidats et de leurs représentants, aux activités de proximité et aux campagnes de sensibilisation dans les différents quartiers pour sensibiliser les citoyens à l'importance du vote.

Journée de formation au profit des coordinateurs des commissions communales et des chefs de centres de vote à Oran

La Délégation d'Oran de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), a organisé, samedi, une journée de formation au profit des coordinateurs des commissions communales et des chefs de centres de vote, au cours de laquelle la gestion des centres de vote et le déroulement du scrutin, le jour du vote, ont été expliqués en détail aux concernés.

Un membre de la Délégation de la wilaya d'Oran de l'ANIE, Aïssa Taïbi, a déclaré lors de cette rencontre abritée par la salle des conférences de la mosquée pôle "Abdelhamid Ibn Badis", que "les préparatifs inhérents à l'élection présidentielle du 7 septembre prochain se déroulent à un rythme appréciable", ajoutant que "l'ensemble des phases précédentes, dont celles relatives à l'élaboration des listes électorales et à la désignation des espaces publics réservés à la campagne électorale se sont déroulées dans de bonnes conditions".

La même source a ajouté que "l'ANIE prépare à travers toutes les wilayas cette échéance électorale dans de bonnes conditions en s'appuyant sur les plateformes numériques mises en place à cet effet et, qui s'attellent à gérer et à traiter le dossier des cartes d'électeur, ainsi qu'à gérer les dossiers des ressources humaines mobilisées et l'encadrement".

M. Taïbi a fait savoir, d'autre part, que la "Délégation locale de l'ANIE a, dans le but d'accélérer et d'organiser la réception des procès verbaux (PV) de vote au niveau de la commission juridique à la fin du scrutin, désigné 15 magistrats pour réceptionner et traiter les PV des chefs de bureaux dans les temps requis".

De leur côté, les chefs de centres de vote ayant pris part à cette journée de formation, ont posé une série de questions sur le déroulement du scrutin et des besoins logistiques en lien avec cette opération.