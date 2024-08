Au moins 37 Palestiniens sont tombés en martyrs et des dizaines d'autres ont été blessés samedi, dans des bombardements de l'armée sioniste contre plusieurs zones au centre et au sud de la bande de Ghaza, ont indiqué des sources médicales citées par l'agence de presse Wafa.

Au sud de la bande de Ghaza, les avions de combat de l'occupant sioniste ont visé plusieurs zones à l'ouest, à l'est et au centre de la ville de Khan Younes, souligne Wafa.

Ainsi, 11 Palestiniens sont tombés en martyrs dans un raid contre une maison dans le quartier d'Al-Amal à l'ouest de Khan Younes, tandis que 11 autres Palestiniens sont tombés en martyrs dans une attaque contre la localité d'Al-Katiba, précise la même source qui fait également état d'un autre martyr dans des tirs de véhicules militaires et de drones de l'entité sioniste contre les tentes de personnes déplacées.

De leurs côtés, les équipes de secours et de défense civile ont récupéré les corps de trois martyrs dans la ville de Rafah, alors que des dizaines de martyrs et de blessés se trouvent toujours sous les décombres.

Au centre de la bande de Ghaza, les avions de combat de l'occupation ont bombardé les tours d'Ain Jalut dans le camp de Nuseirat, faisant au moins trois martyrs et plusieurs blessés.

Des sources locales ont, en outre, rapporté que les avions de combat de l'occupation ont ciblé un groupe de Palestiniens dans la région d'Abou Arif, à l'est de Deir al-Balah, faisant plusieurs martyrs.

Par ailleurs, un Palestinien est tombé en martyr et cinq autres ont été blessés dans des tirs de drones de l'occupant sioniste ayant ciblé les tentes de personnes déplacées à l'est de Deir al-Balah où cinq personnes ont également été blessés dans des bombardements d'artillerie ayant visé le quartier de Hakar Al-Jami’.

Les forces d'occupation sionistes poursuivent leur agression contre la bande de Ghaza, par voies terrestre, maritime et aérienne, depuis le 7 octobre 2023, faisant 40.265 martyrs, dont une majorité de femmes et d'enfants, et 93.144 blessés, tandis que des milliers de victimes se trouvent toujours sous les décombres.

Le procureur de la CPI exhorte les juges à prendre une décision urgente sur l'émission de mandats d'arrêt

Le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a confirmé que la Cour est compétente pour enquêter sur les sionistes et a demandé aux juges de prendre une décision urgente concernant l'émission de deux mandats d'arrêt contre les dénommés Netanyahu et Galant, a rapporté samedi l'agence Wafa.

Dans des documents judiciaires rendus publics vendredi, M. Khan a exhorté les juges examinant les mandats d’arrêt demandés contre des responsables sionistes à ne pas tarder, soulignant que "tout retard injustifié dans ces procédures, affecte négativement les droits des victimes".

M. Khan a souligné que le tribunal a "compétence" sur les sionistes qui "commettent des crimes brutaux dans les territoires palestiniens" occupés, et a demandé aux juges de "rejeter les contestations judiciaires soumises par les gouvernements et d'autres parties".

"Il est légalement établi que le tribunal a compétence dans cette situation", indique le dossier du tribunal, rejetant "les arguments juridiques basés sur les dispositions des accords d’Oslo et les affirmations" de l'entité sioniste, selon lesquelles "il mène ses propres enquêtes sur des crimes de guerre présumés".

Le 20 mai, M. Khan avait annoncé que le tribunal cherchait à émettre des mandats d’arrêt contre les dénommés Netanyahu et Gallant pour avoir commis des crimes de guerre.

M. Khan avait ajouté, dans une déclaration, qu'"il a des motifs raisonnables de croire que Netanyahu et Gallant portent la responsabilité pénale des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité" commis en Palestine.

Ghaza: le bilan de l'agression sioniste s'alourdit à 40.334 martyrs

Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza s'est alourdi à 40.334 martyrs et 93.356 blessés, depuis le 7 octobre 2023, ont indiqué samedi les autorités palestiniennes de la Santé.

Selon la même source, l'armée d'occupation sioniste a commis 5 massacres au cours des dernières 48 heures dans la bande de Ghaza, faisant 69 martyrs et 212 blessés.

Les autorités palestiniennes de la santé ont indiqué qu'un certain nombre de victimes palestiniennes se trouvaient encore sous les décombres et sur les routes, et que les forces de l'occupation empêchaient les ambulances et les équipes de la Protection civile de leur porter secours.

Depuis le 7 octobre 2023, l'armée sioniste mène une agression sauvage contre l'enclave palestinienne qui a entraîné des destructions massives d'infrastructures, en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent.

Ghaza: l'entité sioniste entasse 1,7 million de Palestiniens dans 10 % de la Bande

L'entité sioniste entasse 1,7 million de Palestiniens dans une étroite zone de terre qui ne représente pas plus d'un dixième de la superficie totale de la bande de Ghaza, selon le bureau des médias de l'enclave palestinienne.

"L'armée d'occupation étouffe délibérément 1,7 million de civils palestiniens, en les entassant dans une zone étroite qui ne dépasse pas un dixième de la superficie totale de la bande de

Ghaza", a déclaré le groupe, ajoutant que "cela fait partie du crime de l'occupation consistant à déplacer de force des civils palestiniens".

"Les forces d'occupation (sionistes) ont poussé les Palestiniens de Ghaza à se déplacer de force et à quitter leurs maisons et leurs zones résidentielles sous la menace de tirs, de bombardements et d'armes interdites au niveau international, ce qui constitue un crime contre l'humanité", a indiqué le bureau des médias.

"Cela confirme, au-delà de tout doute, que l'armée d'occupation étouffe délibérément les civils palestiniens dans la bande de Ghaza dans une zone très étroite qui ne dépasse pas un

dixième de la superficie de la bande de Ghaza", a-t-il ajouté.

Le Bureau a souligné que l'entité sioniste avait réduit la "zone de sécurité" à Ghaza depuis octobre.