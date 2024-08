La capitale de la République du Congo, Brazzaville, abritera du 26 au 30 août la 74e session du Comité régional de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l'Afrique à laquelle prendront part les ministres de la Santé de 47 pays du continent.

Cette session annuelle va examiner et approuver les politiques, les activités et les plans financiers régionaux destinés à améliorer l'état de santé et le bien-être des populations africaines.

Cet événement réunira près de 500 participants parmi lesquels le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, le Dr Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, les ministres de la Santé des 47 Etats membres de l'OMS dans la région Afrique, de hauts responsables de ministères de la Santé, des représentants d'institutions du système des Nations Unies, de la société civile, d'organisations bilatérales et multilatérales, ainsi que des partenaires de développement.

La 74e session du Comité régional de l'OMS pour l'Afrique débouchera sur l'élection du nouveau directeur régional en remplacement de Mme Moeti.

Durant cinq jours, les participants débattront de thèmes tels que "la transformation en vue de l'obtention de résultats - renforcer les systèmes de santé africains grâce aux réformes de l'OMS", "cycle d'investissement de l'OMS : faire entendre la voix de l'Afrique", "faire face à l'urgence de santé publique que représente la mortalité évitable de l'enfant dans la région africaine de l'OMS" ou encore "accélérer l'élimination du cancer du col de l'utérus en Afrique : stratégies et partenariats pour une prévention et des soins intégrés centrés sur la personne".