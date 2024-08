L'agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a prévenu que la nouvelle vague de choléra au Soudan, qui est la deuxième épidémie depuis le début de la guerre il y a seize mois, menace les personnes déplacées à travers le pays.

La représentante du HCR au Soudan, Kristine Hambrouck, a déclaré vendredi à Genève, en Suisse, que "le nombre total d'infections par le choléra parmi les réfugiés serait de 119 dans trois camps de réfugiés de la province de Kassala, tandis que cinq réfugiés sont morts après avoir contracté le choléra".

Le HCR souligne, outre la propagation du choléra, une augmentation des maladies d'origine hydrique, notamment le paludisme et la diarrhée. Aussi, les combats, l'insécurité et les pluies continues entravent l'acheminement de l'aide humanitaire.

Dans les Etats de Sennar, du Nil Bleu, de Jazirah, du Nil Blanc, du Darfour et du Kordofan - qui abritent plus de 7,4 millions de réfugiés et de personnes déplacées au Soudan - les problèmes d’accès ont retardé la livraison de médicaments et de fournitures humanitaires essentiels.

Selon l'ONU, depuis le début du conflit au Soudan, le 15 avril 2023, plus de 10,3 millions de personnes ont été chassées de chez elles et ont trouvé refuge ailleurs au Soudan ou dans les pays voisins.

Plus de 455.000 doses de vaccins supplémentaires pour aider le Soudan

Plus de 455.000 doses de vaccins supplémentaires vont être envoyées au Soudan pour aider le pays à affronter une nouvelle épidémie de choléra, a indiqué l'Organisation mondiale de la santé (OMS) vendredi.

"La première vague de choléra s'est terminée en mai dernier, avec plus de 11.300 cas et plus de 300 décès. Et maintenant, nous assistons à une deuxième vague de choléra, qui a été déclarée le 12 août", a déclaré le représentant de l'OMS pour le Soudan, le Dr Shible Sahbani, lors d'un point de presse régulier des agences de l'ONU.

"Officiellement, le premier cas a été signalé le 22 juillet", a-t-il détaillé, tout en rappelant que le Soudan, doit affronter de nombreuses autres maladies, dont la rougeole, la dengue et le paludisme.

Le choléra est une infection diarrhéique aiguë provoquée par l'ingestion d'aliments ou d'eau contaminés par le bacille Vibrio cholerae. La maladie provoque des diarrhées, une déshydratation sévère pouvant engendrer la mort en quelques heures.

Selon l'OMS, 658 cas et 28 décès ont été signalés jusqu'à présent dans 5 Etats, avec un taux de létalité "élevé" de 4,3%.

Parmi ces cinq Etats, celui de Kassala, à proximité de l'Erythrée, a enregistré le plus grand nombre de cas (473). Viennent ensuite les Etats de Gedaref, d'al-Jazira, de Khartoum et de l'Etat du Nil.

Une campagne de vaccination orale de trois jours contre le choléra s'est achevée jeudi dans deux localités de l'Etat de Kassala. Selon le Dr Sahbani, 51.000 doses de vaccins oraux contre le choléra ont ainsi pu être déployées.

"Et là, j'ai une bonne nouvelle" car plus de 455.000 doses supplémentaires "seront introduites dans le pays et utilisées pour lutter contre le choléra", a-t-il indiqué, ajoutant que l'acheminement des doses devrait se faire depuis Port-Soudan et devrait donc être moins difficile qu'acheminer de l'aide dans d'autres régions du pays plus difficiles d'accès.