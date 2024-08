Les agences humanitaires des Nations unies ont annoncé qu'elles lanceront à la fin du mois une campagne de vaccination contre la poliomyélite à Ghaza, même si elles admettent qu'il est difficile de mener de telles opérations "sous un ciel chargé de frappes aériennes".

Cette nouvelle intervient alors que l'enclave palestinienne a enregistré pour la première fois depuis 25 ans son premier cas de polio la semaine dernière, un bébé de 10 mois.

C'est dans ce climat d'inquiétude que l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) a annoncé qu'elle entamera à la fin du mois une campagne de vaccination des enfants contre la polio à Ghaza.

L'UNRWA affirme qu'il est équipé pour mener à bien cette campagne de vaccination en tant que principal fournisseur de soins de santé primaires de Ghaza. L'agence onusienne utilisera à la fois ses centres de soins et ses cliniques mobiles.

Compte tenu du risque élevé de propagation du poliovirus dans l'enclave palestinienne et dans la région, le ministère palestinien de la santé, les agences onusiennes s'efforcent de mettre en œuvre deux séries de vaccination contre la poliomyélite dans les semaines à venir afin d'enrayer la transmission. Le vaccin contre la polio doit atteindre tous les enfants de moins de 10 ans.

Pour empêcher la propagation de la polio, il est essentiel que la prochaine campagne de vaccination de l’ONU couvre tous les jeunes enfants, a déclaré le chef de l'UNRWA. Pour l'agence onusienne, il ne suffit pas d'apporter les vaccins à Ghaza et de protéger la chaîne du froid. "Pour avoir un impact, les vaccins doivent se retrouver dans la bouche de chaque enfant de moins de 10 ans", a déclaré sur le réseau social X, Philippe Lazzarini.

Les équipes médicales de l'UNRWA entendent distribuer les vaccins dans ses cliniques et par l'intermédiaire de ses équipes de santé mobiles.

Depuis le début de la guerre et grâce à ces efforts, 80 % des enfants de Ghaza ont été vaccinés contre différentes maladies infantiles. Ces derniers développements surviennent alors que l'armée d'occupation sioniste a annoncé jeudi un nouvel ordre d'évacuation pour le sud de la bande de Ghaza. Cet ordre fait suite à un ordre similaire à Deir el-Balah, dans le centre de la bande de Ghaza, qui a conduit des milliers de personnes à fuir les attaques de l'armée d'occupation.

Or selon la porte-parole de l'UNRWA, JulietteTouma, "il est extrêmement difficile d'entreprendre une campagne de vaccination de cette ampleur et de ce volume sous un ciel chargé de frappes aériennes".

Pourtant, face au risque de propagation de la polio dans la bande de Ghaza, l'UNRWA et ses partenaires s'efforcent d'administrer aux enfants des vaccins essentiels.

Ghaza : 60% des médicaments épuisés et les services de base risquent de s'arrêter

Les autorités sanitaires à Ghaza ont annoncé samedi que 60% de la liste des médicaments essentiels et 83% des consommables médicaux ont été épuisés à cause de la guerre génocidaire en cours et de la fermeture des points de passage par l'entité sioniste.

Le ministère de la Santé à Ghaza a déclaré, dans un communiqué : "Nous mettons en garde contre les répercussions de la crise sans précédent des médicaments et des consommables médicaux sur la vie des patients et des blessés, car les hôpitaux et les centres de santé souffrent d'une grave pénurie de médicaments et de fournitures médicales".

Le département a expliqué que "60% de la liste des médicaments essentiels et 83% des consommables médicaux sont épuisés des entrepôts du ministère, ce qui entraînera l'arrêt complet des services thérapeutiques".

Le ministère a affirmé que "les services les plus susceptibles de s’arrêter sont les urgences, les opérations, les soins intensifs, la dialyse, les soins de santé primaires et la santé mentale".

Il a appelé les institutions internationales à intervenir rapidement et à répondre aux besoins nécessaires en médicaments et fournitures médicalisés.