Deux centres psychopédagogiques destinés à la prise en charge des personnes autistes, seront ouverts à Constantine, dès la prochaine rentrée sociale et ce, à l'initiative du bureau local du Croissant rouge algérien (CRA), a-t-on appris samedi de son président, Hadj Amor Benacer.

De capacités respectives de 120 et 80 places, ces nouvelles structures, aménagées au niveau des cités Sidi Mebrouk et Nedjma, au chef-lieu de wilaya, seront inaugurés "le mois de septembre prochain", afin de renforcer les centres spécialisés de prise en charge et de formation des personnes aux besoins spécifiques, a déclaré à l'APS le même responsable.

Des équipes pluridisciplinaires composées de formateurs, d'éducateurs, de psychologues et d'orthophonistes seront mobilisées pour assurer l'encadrement de cette catégorie, a-t-il noté.

Un centre similaire (108 places) avait ouvert ses portes, durant le mois de février dernier (2024), au quartier de la casbah, dans la vieille ville de Constantine en vue d'offrir un enseignement adapté aux enfants atteints d'autisme, soulignant que des programmes pédagogiques spéciaux ont été mis en place.

La wilaya de Constantine compte actuellement 19 établissements à caractère social destinés à la prise en charge des personnes aux besoins spécifiques dont des autistes.