Pas moins de 2.683 nouveaux bacheliers, session juin 2024, ont été orientés vers l’Université "Belhadj Bouchaïb" de Aïn Temouchent, a-t-on appris, jeudi, du Recteur de cet établissement d’enseignement supérieur, Professeur Abdelkader Ziadi.

Les spécialités des Sciences économiques et de gestion et des sciences commerciales enregistrent, avec un total de 499 nouveaux étudiants, le plus grand nombre d’inscrits, suivies de celles de Droit (454 inscrits) et Sciences et technologie (315), a fait savoir la même source.

Il convient de signaler que la nomenclature des spécialités enseignées dans cet établissement universitaire est composée de 18 branches d’enseignement, dont 5 spécialités sanctionnées par un diplôme d’ingénieur, alors que les spécialités restantes relèvent du cycle LMD (licence-master-doctorat).