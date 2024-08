Les travaux de modernisation d’un tronçon de 50 km de la RN-51 reliant Ouargla à El-Meniaa ont été lancés jeudi par les autorités de la wilaya d’Ouargla.

Confié à la société nationale de travaux publics (SNTP) pour plus de 1,5 milliard DA dégagé du programme sectoriel de développement (PSD), le projet devrait être livré dans un délai de onze (11) mois, selon les explications fournies au wali d’Ouargla, Abdelghani Filali, lors du lancement des travaux.

La modernisation de cette route nationale a concerné l’année dernière un tronçon de 30 km, a-t-on expliqué. D’une distance globale de 305 km, à savoir une tranche de 142 km sur le territoire de la wilaya d’Ouargla et le reste (163 km) sur la partie de la wilaya d’El-Meniaa, cette route avait bénéficié entre 1999 et 2006 d’une série d’opérations de réhabilitation et de remise en état, selon les services des Travaux publics.

Le wali d’Ouargla a affirmé que la réhabilitation de cet axe névralgique s’inscrit dans le cadre du programme de modernisation du réseau routier national traversant le territoire de la wilaya, faisant également part d'un autre linéaire de dix (10) km qui sera réalisé prochainement.

Cette infrastructure de base revêt une grande importance en termes de connexion des wilayas du Sud, de l’Est du pays et du Sud ouest du pays, dans le sens ou elle assure une fluidité de la circulation et des conditions de sécurité pour les usagers de la route.

Elle ouvre aussi des perspectives d’investissement prometteuses dans les domaines de l’agriculture et du tourisme.