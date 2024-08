Plusieurs projets de développement ont été inaugurés et d'autres ont bénéficié de la pose de la pierre pour leur réalisation, samedi dans plusieurs communes de la wilaya de Mostaganem, pour une valeur de plus de 750 millions DA , a-t-on appris des services de la wilaya.

Le wali de Mostaganem, Ahmed Boudouh, a procédé à la mise en service d'une polyclinique, dans la commue de Fornaka, après une large opération d'aménagement, qui a permis la reconversion d'un centre sanitaire en polyclinique disposant de différents services médicaux, et ce pour un montant de 6,7 millions DA.

Le wali a instruit de prolonger les heures de travail de cette structure sanitaire et a accordé une aide de 2 millions DA pour l'équipement du laboratoire en matériel médical et inscrire une opération pour la réalisation d'un service d'obstétrique, a-t-on ajouté.

Dans la commune limitrophe de Stidia et dans le cadre du même programme de développement, qui compte l'aménagement de 88 salles de soins pour un investissement global de 182 millions DA, un centre de santé a été mis en service.

Le même responsable a également inspecté la polyclinique "Ammour Adjel". Dans ce contexte, le wali a annoncé l'ouverture d'une permanence dans cette structure sanitaire et la disponibilité d'une nouvelle ambulance, qui s'ajoute à l'appareil de radiologie dont cet établissement a bénéficié, dernièrement, a-t-on expliqué.

Dans la zone d'expansion urbaine de Mazagran, le même responsable a posé la première pierre pour la réalisation d'une polyclinique pour un montant de 285 millions DA, qui sera prête dans 10 mois, ainsi qu'un siège de la sûreté pour un montant de 180 millions DA.

Le wali a donné des instructions pour un exercice permanent au niveau de ces deux projets, afin de les réceptionner dans les brefs délais.

La zone d'extension urbaine ZHUN d'El Hachm (commune de Sayada) a bénéficié d'un projet de réalisation d'une piscine de proximité (200 millions DA) et une nouvelle salle de soins (2,1 millions DA).

Après avoir inspecté les travaux de la piscine, M Boudouh a instruit d'engager une poursuite judiciaire à l'encontre de l'ancienne entreprise pour fraude et de la réalisation d'un stade de proximité proche de cette structure sportive, ainsi que la création d'un parc communal et à accorder une aide pour l'acquisition d'un camion et d'une ambulance.