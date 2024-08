Les agents de contrôle de la direction du commerce et de la promotion des exportations de la wilaya d'Adrar, accompagnés des services de la Sûreté nationale, ont procédé à la saisie de plus de 46 tonnes de viandes rouges, d'abats et de têtes bovines impropres à la consommation humaine, indique un communiqué du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations.

La même source a précisé que ces viandes "étaient stockées dans une chambre froide appartenant à un particulier au niveau de la zone industrielle dans la ville d'Adrar".