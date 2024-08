Pour vous accompagner dans votre volonté d'arrêter de fumer, le sophrologue fait appel à des exercices de respiration, de relaxation et de visualisation. Il vous aide aussi à prendre confiance en vous. Explications.

"Une personne qui se présente en me disant qu'elle veut arrêter de fumer parce qu'elle a peur d'avoir un cancer ou une maladie cardio-vasculaire a peu de chance d'y parvenir", affirme Virginie Champion, sophrologue. "Comme pour toutes les dépendances, on s'arrête rarement lorsque l'on a peur de quelque chose."

ARRÊTER DE FUMER AVEC LA SOPHROLOGIE : COMMENT ÇA SE PASSE ?

Pour stopper le tabac, il faut non seulement être motivée, mais également que ce soit le bon moment. La sophrologie vous permet de faire un véritable travail d'introspection et vous soutient dans toutes les phases de l'arrêt du tabac, du moment où vous prenez votre décision de sevrage. Mais alors, comment se passe un suivi dans les faits ?

Lors du premier rendez-vous, le sophrologue vous questionne sur votre rapport au tabac. Il vous demande si c'est la première fois que vous essayez d'arrêter de fumer ou si vous avez déjà fait une ou plusieurs tentatives par le passé. Il cherche également à savoir si vous fumez régulièrement ou pour des occasions particulières, quelles sont les raisons qui vous ont poussé à fumer et celles qui pourraient vous empêcher d'arrêter définitivement, comme boire un café ou prendre un pot avec des amis.

LA SOPHROLOGIE AIDE À GÉRER LE STRESS LIÉ À L'ENVIE DE FUMER

L'objectif de la sophrologie ? "Responsabiliser la personne par rapport à son comportement et renforcer la confiance qu'elle a en elle. Notre but est avant tout de soutenir le fumeur et de l'aider à trouver des ressources", explique Virginie Champion. Comme toute addiction, le tabac est source de plaisir. "La personne a sûrement d'autres sources de satisfaction, ou des envies saines pour la santé. C'est à elle de les envisager et de les choisir."

Le sophrologue travaille également sur la gestion du stress, souvent en lien avec l'envie de fumer. "Durant la séance, je propose au fumeur des exercices de respiration, de détente corporelle et de visualisation. Après quelques séances, on peut se projeter bien après l'arrêt du tabac, dans une situation positive, c'est-à-dire à un moment où le patient peut mesurer les bénéfices de l'arrêt (souffle retrouvé, respiration libre, absence de toux au réveil, une meilleure mine) et être félicité par ses proches d'avoir arrêté. Cela entretient la motivation et permet de maintenir l'effort grâce à la mise en avant des bénéfices", explique la sophrologue.

OBJECTIF DU SOPHROLOGUE : ÉVITER LA RECHUTE

Rendre autonome le fumeur, de manière à ce qu'il puisse faire ses exercices dans n'importe quel endroit et à n'importe quel moment de la journée, telle est l'ambition du sophrologue. "En général, je fais un point d'étape toutes les quatre séances..."

L'arrêt du tabac est une course de fond. "Il faut y aller progressivement. Il ne faut pas que cela devienne insoutenable. C'est le patient qui donne le rythme." L'objectif est d'éviter la rechute tout en l'envisageant. Ainsi le fumeur, confronté à une situation où il risquerait de se remettre à fumer, sera-t-il dès lors mieux armé pour l'affronter. "Arrêter de fumer pendant trois mois, tout le monde peut le faire. Le challenge, c'est de dépasser le cap des six mois, voire d'une année." Et pour cela, il n'y a rien de mieux que de croire en soi.