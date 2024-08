En France, 25 % des adultes fument quotidiennement. Quel que soit votre âge, et votre consommation quotidienne de cigarettes, le projet d’arrêter de fumer est la meilleure des décisions à prendre. Sauf que parfois, on se retrouve un peu perdu. Certains témoignages montrent qu’un arrêt brutal est le plus judicieux. D’autres, au contraire, expliquent que le sevrage n’a été réussi que parce qu’il avait été préparé au préalable.

Les bronches restent sensibles pendant 4 à 8 semaines

Déjà, il faut évacuer une idée reçue. Il n’y a aucun risque, ni danger à s’arrêter du jour au lendemain. L’inconvénient c’est que vous allez passer par des moments compliqués dus au manque. C’est juste le corps qui doit se réhabituer à une vie sans fumée de cigarette.

Peut-être passerez-vous par des difficultés à respirer. En fait, c’est une réaction normale de vos bronches. Pendant les années de tabagisme, elles ont subi le passage de la fumée.

Désormais, elles vont devoir "travailler" pour évacuer les résidus de tabac. Cette période dure environ 4 à 8 semaines où elles resteront sensibles, et légèrement irritées. Il faut accorder du temps à votre organisme pour qu’il réapprenne une vie sans tabac.

Se faire mal pour rien ?

"En fait, le plus dur n’est pas de s’arrêter de fumer, c’est de ne pas reprendre !" constate le dr Cutarella. Selon lui, arrêter du jour au lendemain n’est pas la meilleure solution. "Un sevrage brutal signifie qu’on va se faire mal pour rien, qu’on va s’exposer à un gros manque, on va être nerveux, et surtout, la réussite n’est pas garantie sur le long terme. Or le but c’est de réfléchir à sa volonté d’arrêter. Il faut mettre dans la balance les raisons pour lesquelles on fume et les avantages qu’il y a à arrêter. A partir de cette réflexion, on prend une décision", conseille le spécialiste.

La liste des contraintes imposées par la cigarette

L’idéal est donc de se préparer à l’avance. On peut par exemple se poser et réfléchir aux contraintes que nous imposent la cigarette. Ai-je envie de continuer à courir pour chercher un tabac ouvert à n’importe quelle heure ? Ai-je envie que ma peau ou mes cheveux aient toujours cette odeur de tabac froid ? Que mon appartement sente toujours la fumée ? Qu’une grosse partie de mon budget passent dans la cigarette ? Lorsqu’on réfléchit profondément aux conséquences du tabac dans notre vie quotidienne, elles sont plus éloquentes que lorsqu’on parle de risques de maladies qui semblent moins concrètes. En préparant son arrêt de manière progressive, on met beaucoup plus de chances de son côté pour un arrêt définitif. "Si on sent qu’on n’a pas de volonté seul, il faut absolument se faire aider. Il existe des thérapies comportementales ou cognitives très efficaces aujourd’hui. Et des substituts nicotiniques qui vous aideront à passer ce cap", souligne le docteur Cutarella. En tout état de cause, il ne faut pas se mettre d’obstacles supplémentaires à une décision déjà difficile à prendre. C’est le plus important à prendre en compte.