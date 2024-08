Oui, l'arrêt de la cigarette favorise la prise de poids, mais vous n'êtes pas obligé(e) de choisir entre fumer et grossir. Conseils de Juliette Bentz-Farman, nutritionniste. Est-ce que la peur de prendre du poids est un frein pour certains fumeurs ? Oui, et il s'agit même, comme nous l'explique la nutritionniste parisienne Juliette Bentz-Farman, de "la dernière chose qui les retient. Je connais même certaines personnes qui se remettent à fumer parce qu'elles ont pris quelques kilos." Parce que oui, c'est un fait : l'arrêt du tabac s'accompagne souvent d'une prise de poids. C'est mathématique, mais ce n'est pas une fatalité. Encore faut-il "comprendre les mécanismes à l'œuvre pour travailler dessus immédiatement." Alors expliquons.

D'OÙ VIENT CETTE PRISE DE POIDS ?

Il s'agit tout d'abord d'une histoire de dépense énergétique. Le simple fait de fumer nous fait brûler entre 200 et 300 calories par jour. Résultat : " Avec une alimentation et une activité physique strictement identiques, une personne qui arrête de fumer prendra donc entre 1,5 et 2 kilos.", précise Juliette Bentz-Farman.

D'autre part, la fumée détériore les muqueuses de la bouche et du nez. Et bonne nouvelle : elles se renouvellent naturellement après l'arrêt de la cigarette. Le revers de la médaille ? "La sensibilité aux goûts et aux odeurs augmente, et on redevient un peu plus gourmand. Par exemple en passant devant une boulangerie ou à l'apéro... "

Enfin, la tête et le ventre étant liés, la nicotine a un effet anorexigène. En clair : la nicotine fait grimper la quantité de neurones chargés de relayer un sentiment de satiété. Une fois la dernière cigarette écrasée, l'effet disparaît et "on ressent la faim plus régulièrement." Et bien évidemment, les kilos s'accumulent avec les grignotages.

QUELQUES ASTUCES POUR ÉVITER DE GROSSIR

"200 à 300 calories par jour, ce n'est pas grand-chose", explique la nutritionniste. Il s'agit même de l'équivalent d'un avocat ou de deux tranches de pain de mie. Pour augmenter votre consommation énergétique et compenser la baisse du métabolisme liée à l'arrêt du tabac, n'hésitez donc pas bouger un peu plus : "15 à 20 minutes supplémentaires par jour, ça suffit. Si vous marchiez 45 minutes, marchez une heure, par exemple. Et si la température est à 20°C chez vous, baissez-là à 19°C. C'est assez simple à mettre en place, et il faut le faire dès le premier jour après l'arrêt. De plus, la cigarette fatigue, donc bouger est plus facile." Par ailleurs, il faudra bien évidemment surveiller votre alimentation. Mais pas question, pour Juliette Bentz-Farman, de "se mettre à manger uniquement de la salade. Parce qu'entre la frustration liée à l'arrêt de la cigarette et celle de la faim, c'est la situation idéale pour se mettre à manger n'importe quoi en dehors des repas."

L'experte préconise donc d'opter pour "de bons glucides, comme des féculents en bonne quantité à chaque repas pour résister aux grignotages", de vous hydrater "pour éviter les coups de fatigue" mais aussi de ne pas renoncer aux excitants : "il ne faut pas tout couper en même temps. Pour les amoureux du café : gardez vos espresso !" Et le moral, a-t-on envie d'ajouter. Pour ça, la sophrologie peut vous aider dans votre arrêt du tabacavec des exercices de relaxation et de respiration ou encore l'hypnose.