Le nouveau ministre iranien des Affaires étrangères, Seyyed Abbas Araghchi, s'est entretenu jeudi sur les relations bilatérales avec la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, et le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, lors de deux appels téléphoniques distincts.

Lors d'un appel téléphonique avec son homologue allemande, M. Araghchi a souligné la nécessité de poursuivre les consultations politiques bilatérales et le rôle du respect mutuel et de la concentration sur les intérêts communs pour maintenir et renforcer les relations entre Téhéran et Berlin dans divers domaines.

Lors de ses discussions avec le chef de la diplomatie européenne, M. Araghchi a mis en avant les domaines "divers et nombreux" d'interaction entre l'Iran et l'Union européenne, ainsi que le respect mutuel qui constitue la base du développement des relations bilatérales.