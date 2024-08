Une personne a trouvé la mort et 4 autres blessées dans un accident de la circulation survenu, jeudi, sur l'autoroute est-ouest dans la wilaya d'Ain Defla, a-t-on appris auprès de la direction de wilaya de la Protection civile.

Les services de la Protection civile ont indiqué que l'accident s'est produit aux environs de 15H55 au lieudit Sidi Abed au niveau de la commune d'Ain Soltane (est d'Ain Defla), causant le décès d'une femme de 44 ans et des blessures à 4 autres personnes, dont 3 femmes et un enfant, âgées entre 6 et 43 ans.

Le tragique accident a eu lieu quand une roue de la remorque d'un camion qui roulait dans le sens inverse sur la deuxième chaussée de l'autoroute est-ouest en direction de l'ouest du pays, s'est détachée et a percuté de plein fouet une voiture à bord de laquelle se trouvaient les victimes sur l'autre coté de la chaussée, selon les mêmes services. Les blessés ont été évacués vers les services des urgences de l'établissement public hospitalier de Khemis Miliana, tandis que la dépouille mortelle de la défunte a été transférée vers la morgue du même hôpital, précise la Protection civile, ajoutant qu'une enquête a été ouverte par la Gendarmerie nationale pour mettre la lumière sur les circonstances de l'accident.

Aussi, les services de la Protection civile ont enregistré 10 blessés dans 4 accidents de circulation survenus hier (mercredi) sur les différents axes routiers de la wilaya.

7 décès et 246 blessés en 24 heures (Protection civile)

Sept (7) personnes sont décédées et 246 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus ces dernières 24 heures à travers plusieurs wilayas du pays, indique, jeudi, un communiqué de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd à été enregistré dans la wilaya de Bouira, avec deux (2) décès et quatre (4) blessés, suite à un carambolage entre deux camions et deux véhicules, sur l'autoroute Est- Ouest, au niveau de la commune d'El Djabahia, précise la même source.

D'autre part, le dispositif de surveillance des plages a sauvé 710 personnes de noyade, dont 174 ont été prises en charge sur place, et 37 autres ont été évacuées vers les hôpitaux. Toutefois, deux (2) cas de noyade en mer ont été déplorés à Jijel et Skikda, ajoute le communiqué.

Par ailleurs, le dispositif de lutte contre les incendies de forêts, maquis et récoltes a procédé, durant la même période, à l'extinction de 27 incendies à travers plusieurs wilayas du pays.

69 morts et 301 blessés en une semaine (GN)

Les services de la Gendarmerie nationale ont enregistré, au niveau de leurs territoires de compétence, 69 morts et 301 blessés dans 168 accidents de la route survenus cette semaine.

Dans une déclaration jeudi à l'APS, le chargé de communication au Centre d'information et de coordination routière du Commandement de la Gendarmerie nationale, le Sergent-chef Abdelhamid Amrani, a indiqué que le facteur humain était "la principale cause" de ces accidents, en raison du non-respect du code de la route, précisant que les conducteurs ont été à l'origine de 153 accidents dont 42 liés à l'excès de vitesse, 17 au non-respect des voies, 17 autres à la fatigue et 13 autres au non-respect de la distance de sécurité. 9 accidents ont été causés par des piétons. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Bouira (14 accidents), suivie des wilayas de Chlef (10 accidents), Blida (09 accidents) et Ain Defla et Oum El Bouaghi (8 accidents), a-t-il ajouté.

Selon le même responsable, le bilan fait ressortir "une baisse" du nombre d'accidents (-16) et de blessés (-15), par rapport à la semaine précédente.

Dans ce cadre, le Sergent-chef Amrani a appelé les usagers de la voie publique "au respect du code de la route, notamment à réduire la vitesse et à respecter la distance de sécurité, la priorité et les panneaux de signalisation, particulièrement durant la période estivale qui enregistre le plus grand nombre d'accidents chaque année".