L'équipe féminine du CF Akbou, malgré son statut de novice sur le plan continental, nourrit de grandes ambitions pour sa première participation au tournoi de l'Union nord-africaine de football (UNAF), qui se déroulera du 24 au 31 août à Alger, et qualificatif à la prochaine édition de la Ligue des champions féminine de la CAF.

Les coéquipières de Kahina Taknint y feront leur entrée en lice samedi après-midi (17h00) au stade Mabrouki Salem de Rouiba (Alger), en affrontant l'AS FAR (Maroc).

"Les débuts sont souvent déterminants pour la suite et c'est pour cette raison qu'avec l'aide de Dieu, nous ferons le maximum pour démarrer du bon pied, et pourquoi pas créer la surprise, en supplantant tous nos concurrents et se qualifier pour la Ligue des champions" a déclaré l'entraîneur Nadir Maâdsi.

"A la fin de l'exercice écoulé, non seulement on s'est appliqués à conserver nos meilleures joueuses, mais nous avons procédé à un recrutement qualitatif, en ramenant certaines parmi les meilleures joueuses qui étaient disponibles sur le marché des transferts, car on voulait créer une équipe compétitive, qui soit à la hauteur de nos ambitions, y compris sur le plan continental" a-t-il poursuivi dans un entretien au site officiel de la FAF.

Même sur le plan de la préparation physique et technico-tactique, Maâdsi a avoué avoir mis les bouchées doubles, pour augmenter le potentiel du CFA, et en faire une équipe compétitive, même au plus haut niveau.

"A ce propos, je tiens à remercier la FAF, pour avoir mis à notre disposition tous les moyens nécessaires pour faire du bon travail, que ce soit pendant le premier stage à Tikjda, ou pendant le deuxième à Blida. Les moyens du club sont relativement limités et sans l'aide de la FAF nous n'aurions jamais pu travailler aussi bien" a-t-il insisté.

La joueuse Nesrine Bara a affiché les mêmes ambitions que son entraîneur, affirmant que malgré son statut de novice en Ligue des champions, le CFA ne se présentera pas en victime expiatoire.

"La saison écoulée a été exceptionnelle pour notre équipe, qui avait remporté un triplé historique. Dans la continuité, on va essayer de faire bonne figure en Ligue des champions" a-t-elle promis.

De son côté, Djamila Benaïssa a tenu à souligner que s'agissant d'une compétition internationale, le CFA représentera toute l'Algérie. "Ce sont les couleurs nationales que nous défendrons" a-t-elle expliqué.

Le CF Akbou sera l'unique représentant algérien dans ce tournoi de l'UNAF, qui sera qualificatif pour la prochaine édition de la Ligue des champions féminine. Outre le club champion d'Algérie en titre, la compétition verra la participation du club Tutankhamun (Egypte), de l'AS Far (Maroc), et de l'ASF Sousse (Tunisie).

Ces équipes s'affronteront dans un système de mini-championnat et celle qui finira en tête du classement représentera la zone UNAF lors de la prochaine édition de la Ligue des Champions féminine.

Initialement, les matchs de cette compétition devaient se jouer aux stades du 5-Juillet et Nelson-Mandela de Baraki, mais pour des raisons techniques, ils ont été délocalisés aux stades Mabrouki Salem de Rouïba et Mustapha-Tchaker de Blida.

La précédente édition de la Ligue des champions féminine 2023, avait été remportée par les Sud-Africaines de Mamelodi Sundowns, ayant empoché au passage une dotation financière de 400.000 dollars.