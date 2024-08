Des rumeurs concernant de potentiels cas de mpox (anciennement "variole du singe") circulent à Alost, environ 30 kilomètres au nord-ouest de Bruxelles, après que deux enfants auraient été diagnostiqués positifs par un médecin local.

Le maire d'Alost a appelé au calme tout en plaçant les services médicaux en état d'alerte préventive, rapporte le quotidien belge néerlandophone Het Laatste Nieuws (HLN). Les enfants concernés auraient été dirigés vers un hôpital pour des examens complémentaires, bien que les cliniques locales aient affirmé ne pas avoir admis de patients présentant des symptômes caractéristiques du mpox. Les autorités locales surveillent de près la situation, notamment en raison de la récente propagation du variant Ib du virus en Afrique et d'un premier cas signalé en Suède. Le virologue belge Marc Van Ranst a cependant rappelé que le virus mpox se transmet moins facilement que le Covid-19, nécessitant un contact physique prolongé.

Le Risk Management Group (RMG) de Belgique a renforcé la surveillance nationale du virus. Bien que la probabilité d'infection pour la population belge soit jugée faible, un programme de vaccination généralisée n'est pas envisagé pour l'instant. Toutefois, des mesures ciblées pour les groupes à risque sont en cours d'étude.

Gabon : un premier cas de mpox détecté

Le ministre gabonais de la Santé, Adrien Mougougou, a annoncé jeudi dans un communiqué que son pays venait d'enregistrer son premier cas de mpox, longtemps appelé variole du singe.

Il s'agit d'un jeune Gabonais de 30 ans en provenance d'Ouganda et actuellement placé à l'isolement. Selon le communiqué, le patient souffre de fièvre et de fatigue suivies d'une éruption cutanée généralisée quelques jours après son arrivée au Gabon.

Il s'est rendu à l'hôpital le 21 août, où il a été placé à l'isolement et pris en charge devant la suspicion clinique. "Le patient est en bon état général et l'identification des personnes contacts est en cours", a précisé le communiqué. Le gouvernement a appelé la population au calme et à la vigilance.

RD Congo: un millier de cas de Mpox en une semaine

Un millier de personnes ont été infectées par le virus Mpox (variole du singe) en République démocratique du Congo (RDC) entre les 13 et 20 août courant, a indiqué jeudi le Centre de contrôle et de prévention des maladies de l'Union africaine (Africa-CDC), dans un communiqué. Selon les données du ministère de la Santé de la RDC, plus de 17.000 cas confirmés ou suspects de variole du singe ont été détectés dans le pays depuis le début de l'année, dont plus de 570 sont décédés.

En décembre 2022, la République démocratique du Congo a déclaré une flambée nationale de variole du singe. Le nom de variole du singe est apparu pour la première fois en 1958, lorsque deux cas de maladie semblable à la variole sont survenus dans des colonies de singes destinées à la recherche au Danemark. La variole du singe se transmet principalement par contact cutané, ainsi que par le partage de la literie, des serviettes et des vêtements. Les symptômes du virus comprennent une éruption cutanée, un malaise, de la fièvre et des ganglions lymphatiques hypertrophiés, ainsi que des frissons, des maux de tête et des douleurs musculaires.

Mpox en Afrique : les enfants particulièrement menacés par la nouvelle variante (OMS/UNICEF)

Les enfants sont particulièrement menacés par la nouvelle variante de Mpox, ont alerté jeudi des agences des Nations Unies.

Selon le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), les enfants et les communautés vulnérables sont les premières victimes d’une épidémie qui s’étend en Afrique de l’Est, en Afrique australe et dans la région des Grands Lacs.

La nouvelle variante du virus mpox (clade Ib) a été identifiée dans plusieurs pays de la région, ce qui suscite des inquiétudes en raison de son potentiel de transmission plus large dans les groupes d’âge, en particulier chez les jeunes enfants.

La directrice régionale de l’UNICEF pour l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe, Etleva Kadilli, a appelé à accorder une priorité particulière aux besoins des enfants dans la lutte contre l’infection.

En écho à cette alerte de l’UNICEF, l’organisation mondiale de la santé (OMS) s’inquiète, pour sa part, de la transmission du virus au niveau des ménages et des enfants. L’OMS a ainsi constaté une prévalence des cas chez les enfants de moins de 5 ans, dans les nouveaux pays touchés par la maladie, comme le Burundi.

Alors que l’épidémie de mpox est "active" dans 13 pays du continent africain, la République démocratique du Congo (RDC) représente, à elle seule, plus de 90 % des 3.500 cas confirmés de variole dans la région, a souligné jeudi l’OMS.

Outre la flambée dans les provinces orientales de la RDC et au Burundi, des cas de mpox dus au clade Ib ont été signalés depuis juillet 2024 dans trois pays voisins de la RDC, qui n’avaient pas signalé de cas auparavant : le Kenya, le Rwanda et l'Ouganda.

En outre, en 2024, des cas de variole liés au clade Ia ont été recensés en République centrafricaine et en République du Congo, et des cas liés au clade II ont été signalés en Afrique du Sud, au Cameroun, en Côte d’Ivoire, au Libéria et au Nigéria.

S’agissant de la question du vaccin, l’OMS estime qu’il s’agit d’une préoccupation pour tout le monde, en particulier au sein du continent africain.

De son côté, l’UNICEF a lancé jeudi un appel de 16,5 millions de dollars pour intensifier la lutte contre la variole en Afrique de l’Est et en Afrique australe.

Le Kenya signale un deuxième cas de mpox à la frontière avec l'Ouganda

Le Kenya a confirmé son deuxième cas de mpox chez un chauffeur de camion ougandais qui a été dépisté au poste frontière unique de Malaba, dans le comté de Busia, ont annoncé vendredi les autorités sanitaires.

Dans un communiqué, la ministre de la Santé, Deborah Barasa, a déclaré que la surveillance aux points frontaliers et entre les communautés situées le long du corridor de transport avait été renforcée.

Le ministère "signale un deuxième cas confirmé de la maladie dans le pays. Le patient, un chauffeur de camion adulte, a été identifié au poste frontière unique de Malaba, dans le comté de Busia, présentant des symptômes après avoir voyagé depuis l'épicentre de l'épidémie en RDC", a indiqué le ministère.

"Soyons tous vigilants et continuons à adhérer aux mesures préventives pour assurer la sécurité de nos familles et de notre nation", a ajouté le ministre. Le ministère de la Santé a déployé des équipes à la frontière de Malaba et dans les zones voisines pour retrouver les contacts et empêcher une nouvelle propagation.

Selon les derniers chiffres du CDC Afrique, jusqu'à présent, 17.541 cas de mpox et 517 décès ont été signalés dans 13 pays africains. La République démocratique du Congo, épicentre de l'épidémie actuelle, représente 96% de tous les cas et 97% de tous les décès signalés en 2024.