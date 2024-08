Boeing a suspendu les tests en vol de son nouveau gros porteur 777X après avoir constaté la défaillance d'une pièce reliant le moteur au corps de l'appareil, a indiqué mardi le constructeur américain à des médias, confirmant une information du site spécialisé The Air Current.

"Durant une opération de maintenance, nous avons identifié qu'un composant ne s'était pas comporté comme prévu", a expliqué l'avionneur, précisant que la pièce allait être remplacée.

Les équipes de Boeing étudient actuellement cet élément "et reprendront les vols tests quand elles y seront prêtes", selon l'entreprise. La pièce incriminée concerne le modèle 777-9 et relie le moteur à la structure de l'avion.

Les trois autres 777-9 qui sont utilisés pour des tests sont actuellement en cours d'inspection suite à l'incident, selon Boeing. Le programme du gros porteur 777X de Boeing, présenté en novembre 2013, est le dernier né de la famille du 777.

Il a déjà été vendu à plus de 500 exemplaires mais il n'est toujours pas entré en exploitation commerciale. Ce bicouloir a vocation à être le plus grand biréacteur opérationnel au monde.

Le 747 de Boeing, un gros porteur qui n'est plus fabriqué, étai équipé de quatre réacteurs. Il existe en trois versions, 777-8, 777-9 et 777-8 cargo. Son entrée en service était prévue à l'origine en 2020, mais, à cause de problèmes pendant le processus de certification, elle est désormais anticipée pour 2025. Il n'a toujours pas reçu le feu du régulateur américain de l'aviation civile (FAA).

Après avoir procédé préalablement à de très nombreux vols d'essais, Boeing a obtenu de démarrer, en juillet, des tests du 777-9 avec, à bord, des représentants de la FAA, une étape considérée comme importante.