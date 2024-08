Un nouveau portail électronique offrant un aperçu global et précis sur les sites du patrimoine culturel algérien, les infrastructures culturelles, les activités et manifestations culturelles ainsi que les associations activant dans le secteur, a été lancé, a indiqué le ministère de la Culture et des Arts dans un communiqué.

Accessible sur www.sigculture.dz, le portail baptisé "Géoportail" offre aux visiteurs une variété de fonctionnalités permettant d'accéder à des statistiques précises et données descriptives sur les infrastructures culturelles, les activités et manifestations culturelles comme les festivals en plus des sites de patrimoine mondial (classés par l'Unesco), les sites archéologiques et monuments, les éléments du patrimoine immatériel, les parcs culturels ainsi que les secteurs sauvegardés.

Le visiteur peut ainsi accéder à la géolocalisation des sites archéologiques et monuments historiques protégés, répartis à travers l'Algérie, avec des données descriptives relatives à chacun des sites.

Le portail offre également la possibilité de s'informer sur le nombre des associations activant dans le secteur des arts et de la culture, celui des festivals officialisés, le nombre des artistes par discipline, en plus d'un exposé détaillé sur les activités culturelles et les établissements relevant du secteur à travers le pays.

"Géoportail" se veut une vitrine numérique permettant aux visiteurs et aux acteurs activant dans le secteur des arts et de la culture d'entrer en contact avec les différents structures et établissements culturels, et de faire des propositions et remarques sur le site à l'adresse: [email protected].

Avec le lancement de ce portail, le ministère de la Culture et des Arts vient concrétiser l'un des "engagements du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en matière de la "transformation numérique" et la généralisation de l'utilisation des technologies de la communication, selon le communiqué.

Le projet, ajoute-t-on, s'inscrit dans le cadre de "la stratégie du ministère de la Culture et des Arts de numériser le patrimoine culturel algérien dans le but de le préserver et de le faire connaître auprès du grand public".