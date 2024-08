Les sélections algériennes de volley-ball, U20-filles et U18-garçons, sont fixées sur leurs adversaires aux Championnats d'Afrique des nations des deux catégories, prévus du 22 au 31 août en Tunisie, selon les listes des pays participants dévoilées jeudi par la Confédération africaine de la discipline (CAVB).

Dans le tournoi continental féminin (U20), la sélection algérienne évoluera aux côtés de la Tunisie (organisateur), de l'Egypte, du Kenya et du Burundi. Chez les garçons, le Championnat d'Afrique des nations (U18) regroupera six pays : l'Algérie, la Tunisie, l'Egypte, le Maroc, le Kenya et le Rwanda. La CAVB n'a pas encore dévoilé les formules de compétition des deux tournois continentaux et le calendrier des rencontres. Avant les Championnats d'Afrique de leur catégorie respective, les sélections algériennes ont pris part à un tournoi amical avec la participation de quatre pays : Tunisie, Algérie, Libye et Maroc. Disputé du 2 au 12 août, le Championnat d'Afrique des nations (U20, garçons) qui a enregistré la participation de quatre pays, a vu le sacre de la Tunisie devant l'Egypte sur le score de 3 sets à 2 (25-27, 25-16, 22-25, 25-21, 15-13). La Tunisie et l'Egypte ont assuré leur qualification pour la Coupe du monde 2025 de la catégorie.

Liste des pays participants aux Championnats d'Afrique des nations (U20-filles, U18-garçons) du 22 au 31 août en Tunisie :

Championnat d'Afrique des nations (U20-filles): Tunisie (organisateur), Algérie, Egypte, Kenya et Burundi

Championnat d'Afrique des nations (U18-garçons) : Tunisie (organisateur), Algérie, Egypte, Maroc, Kenya et Rwanda.