Les protégées de Patrice Beaumelle ont, facilement, remportés leur deuxième manche et ce sont qualifiés pour le 2ème tour préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique. Les Rouges et Verts du MC Alger se sont facilement imposer lors de cette première manche du premier tour de qualification de la Champions League en s'imposant de nouveau 2-0 comme au match aller.

Vainqueur avec autorité lors de la première manche (2-0), les coéquipiers de Abdelaoui ont fait le nécessaire durant cette deuxième manche qui s’est déroulée jeudi soir au Stade Mustapha Tchaker de Blida en s’imposant, une nouvelle fois, sur le score de deux buts à zéro face à FC Watanga. Les deux réalisations des Verts et Rouges ont été marqués par Bayazid (16’) et Benhaoua (89’). Le Mouloudia a fait le «le travail», lors du premier match au stade Nelson Mandela de Baraki pour le premier match face à Watanga en remportant cette première manche sur le score de 2 à 0. Ca ne devait être qu'une formalité et ce fut le cas. Patrice Beaumelle qui a reconduit la même équipe qu'au match aller, a réussi à éviter lors de cette double confrontation à domicile en s'imposant par deux fois 2-0.

Certes, les hommes de Patrice Beaumelle ont fait l'essentiel durant ses deux manches aller et le retour et se sont imposés sur le score sans appel deux buts à zéro en match aller et retour.

Pour ses deux rencontres aller et retour, le technicien français Patrice Beaumelle à fait le match qu'il faut durant ses deux manches et ont gagné sur le score de deux buts à zéro.

L'entraîneur en chef des Verts et Rouges Patrice Beaumelle à déclarer que l'important était de se créer des occasions, d'être sérieux et disciplinés, et surtout solidaires sur le terrain.

Nous sommes toujours en période de préparation», a indiqué le coach français du MCA, à la fin de la rencontre MCA et FC WAntanga. Le Mouloudia sera opposé au 2e tour préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique au vainqueur de la rencontre opposant l'US Monastir (Tunisie) à l'AS PSI (Tchad).

F. Y.