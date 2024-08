Le ministre de l'Education nationale, M. Abdelhakim Belaabed, a accueilli, mercredi à l'Aéroport international Houari-Boumediene (Alger), les lauréats algériens de la 31e édition des Olympiades africaines de mathématiques organisée récemment à Johannesburg (Afrique du Sud).

A cette occasion, le ministre de l'Education nationale, qui était accompagné du conseiller du président de la République chargé de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de la culture, M. Mohamed Seghir Saâdaoui, a affirmé que les résultats obtenus reflétaient les efforts consentis par l'Etat pour encourager les prodiges, se disant fier de cet exploit qui s'ajoute aux succès réalisés dans différentes compétitions scientifiques internationales, notamment les Olympiades de mathématiques.

Outre les six médailles d'or, les deux médailles d'argent et la médaille de bronze remportées par l'équipe algérienne lors de cette édition, l'élève Derrache Chemseddine Abdelali a remporté le titre de "Roi des Olympiades africaines" et l'élève Larinouna Selma celui de "Reine d'Afrique des Mathématiques" après avoir obtenu les notes complètes dans la résolution de problèmes mathématiques, a précisé le ministre.

Grâce à leurs efforts, ces prodiges ont permis à l'Algérie de se maintenir dans les premières places de telles compétitions, a soutenu M. Belaabed, rappelant l'intérêt porté par l'Etat à ce domaine.

De leur côté, les lauréats se sont dits fiers des résultats obtenus à ces Olympiades, attribuant ce succès aux moyens mis à leur disposition par l'Etat et aux efforts de leurs encadreurs.