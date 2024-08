Les candidats à l'élection présidentielle du 7 septembre et leurs représentants ont focalisé, jeudi au 8e jour de la campagne électorale, leurs discours sur la nécessité de renforcer l'unité nationale et préserver la stabilité du pays, appelant à une forte participation à ce rendez-vous.

En ce sens, le candidat du Front des forces socialistes (FFS), M. Youcef Aouchiche, a affirmé, depuis la wilaya de Chlef, avoir choisi de participer à cette échéance pour "redonner espoir aux Algériens et éviter de céder au défaitisme et à la politique de la fuite en avant".

Le FFS qui a "toujours pris ses responsabilités envers le peuple algérien et le pays, le fait encore aujourd'hui en participant à cette échéance qui intervient à un moment crucial où la mobilisation est le maître-mot pour préserver le pays", a-t-il souligné.

Expliquant la teneur de son programme électoral "Vision pour demain", notamment dans ses volets économique et social, le candidat du FFS a précisé qu'il "propose des solutions tangibles et palpables afin de redonner espoir aux citoyens, notamment les jeunes".

Au volet social, il a indiqué que le programme du FFS "repose sur le renforcement du pouvoir d'achat, notamment à travers l'augmentation du salaire national minimum garanti (SNMG) et le plafonnement des prix des produits de large consommation". Sur le plan économique, M. Aouchiche a estimé qu'il était temps de "rompre avec la politique de la rente à travers la diversification de l'économie", tout en s'engageant à "prendre des mesures pour garantir l'autosuffisance alimentaire". A Alger où il animé une rencontre avec des représentants du mouvement associatif et des organisations nationales, M. Brahim Merad, directeur de campagne du candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé que le peuple algérien aspire à "la poursuite des grandes réalisations et des projets qu'il avait lancés en 2019", rappelant à ce titre que M. Abdelmadjid Tebboune "s'est présenté à cette élection en réponse à l'appel des citoyens, des partis politiques, des associations et des personnalités nationales".

Il a ajouté que "les citoyens sont au cœur du programme de M. Abdelmadjid Tebboune qui connaît leurs préoccupations à travers le pays", relevant "l'amélioration du cadre de vie des citoyens, appelés à contribuer, aux côtés des institutions de l'Etat, à préserver la stabilité du pays".

Il a assuré que l'Algérie saura "relever le défi" à travers "un vote massif en faveur de M. Abdelmadjid Tebboune".

Les partis politiques qui soutiennent le candidat indépendant ont renouvelé leur appel, à l'occasion de leurs sorties sur le terrain, à voter en sa faveur, à l'instar du président du Mouvement El-Bina, Abdelkader Bengrina, qui a affirmé, depuis la wilaya de Ghardaïa, que M. Abdelmadjid Tebboune est "l'homme de la prochaine étape pour parachever l'édification de l'Algérie nouvelle".

Dans le même registre, le président du Front El-Moustakbal, Fateh Boutbig, a plaidé à Batna pour un vote en faveur de M. Abdelmadjid Tebboune afin d'ouvrir de "nouveaux horizons à l'économie nationale et construire une Algérie victorieuse, sûre et économiquement forte".

Pour sa part, le président du parti "Sawt Echaâb", Lamine Osmani, a affirmé à Tissemsilt, que le choix du candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, constitue "le parachèvement des chantiers des réformes qu'a connus l'Algérie sur le pan économique, politique et social et le renforcement des institutions de l'Etat". Le président du Front de l'Algérie nouvelle (FAN), Djamel Benabdeslam, a, quant à lui, relevé, depuis Mila, que le soutien du candidat indépendant "assurera la stabilité du pays et permettra la poursuite de la construction de l'Algérie".

Pour ce qui est du candidat du Mouvement de la société pour la paix (MSP), M. Abdelaali Hassani Cherif, il a affirmé, à Médéa, qu'il s'engage à renforcer l'unité nationale et à préserver la stabilité du pays, faisant observer que le MSP "apprécie toutes les réalisations accomplies par l'Algérie".

Il a ajouté, à cet égard, que son programme électoral "porte un message visant à servir la patrie, à préserver la dignité des citoyens et à exploiter les ressources naturelles du pays en vue d'atteindre le développement escompté".

Dans le même contexte, le candidat du MSP n'a pas manqué de rappeler l'importance de la participation à la prochaine élection et de "soutenir le processus démocratique", exhortant ainsi les citoyens avec lesquels il a eu des échanges au centre-ville de Médéa, à "s'engager pleinement dans le processus électoral et à lui accorder leur soutien le 7 septembre prochain".

Concernant la wilaya de Médéa, il a renouvelé son engagement à "relancer le projet de la nouvelle ville de Boughezoul, à revoir le découpage administratif et à promouvoir l'investissement dans les secteurs agricole et industriel, tout en œuvrant à l'amélioration du réseau routier et au renforcement du transport ferroviaire".

M. Hassani Cherif a, en outre, souligné l'importance de "la transparence et de l'intégrité dans la gestion", encourageant les élus locaux à proposer des projets répondant aux aspirations des habitants de la région.

