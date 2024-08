Les activités de proximité menées par les directions de la campagne à Alger pour

les trois candidats à la présidentielle du 7 septembre prochain sont au cœur des préoccupations des citoyens ayant saisi l'opportunité pour connaitre de près les programmes des candidats et leurs idées, notamment celles concernant leur quotidien.

A ce propos, les organisateurs des campagnes électorales se sont employés à lancer diverses activités afin d'expliquer leurs programmes électoraux aux citoyens et de les convaincre de l'importance de se rendre massivement aux urnes pour voter en faveur de leur candidat.

Cette activité de proximité a été constatée notamment au niveau des quartiers populaires de la capitale à l'instar de Bab El Oued, la Grande poste et la Place 1e Mai et autres où les encadrants de la campagnes distribuent les dépliants et communiquent quotidiennement avec les citoyens les incitant à aller voter pour leurs candidats, a-t-on constaté. Par ailleurs, nombre de directeurs de campagne notent les préoccupations des citoyens en vue de les transmettre au candidat concerné, une initiative hautement appréciée, notamment par les jeunes.

Plusieurs citoyens de différents âges ont mis l'accent sur l'importance des réseaux sociaux qui permettent de suivre l'actualité des meetings et des activités de proximité des candidats et leurs représentants. D'autres préfèrent, en revanche, se rendre aux sièges des permanences pour avoir une idée sur les programmes des candidats ou se contenter de les suivre sur les médias. Pour l'ensemble des intervenants, le volet socio-économique demeure la base de tout programme électoral qui motivera le choix des électeurs pour le candidat qu'il jugeront plus apte à diriger le pays lors de la prochaine étape.

Dans les communes d'Alger ouest, à savoir Chéraga, Ouled Fayet, Souidania et Baba Hassen, une activité intense est enregistrée au quotidien au niveau des permanences des candidats, mais il semblerait que les panneaux publicitaires réservés aux affiches des candidats sont insuffisants, au regard de l'effervescence électorale attendue les prochains jours, estiment les citoyens de ces communes.

Parmi les points positifs observés en cette première semaine de la campagne, l'engagement des représentants des candidats à respecter les sites d'affichage, bannissant ainsi des pratiques constatées lors des précédentes échéances électorales.

La délégation de la wilaya d'Alger de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a affirmé la mobilisation de tous les moyens matériels et logistiques et la prise de toutes les dispositions nécessaires en prévision de ce rendez-vous électoral, dont l'aménagement de 53 salles pour abriter les meetings populaires des candidats et leurs représentants, répartis à travers les 14 circonscriptions administratives de la wilaya d'Alger, et ce de par les panneaux publicitaires réservés aux affiches des candidats.

Hidaoui en activité de proximité à Alger pour expliquer le programme du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune

Une activité de proximité a été organisée, jeudi à Alger par M. Mustapha Hidaoui en tant que cadre de la direction de la campagne électorale du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune, en vue de se rapprocher des citoyens et leur permettre de soulever leurs préoccupations au candidat indépendant.

Lors de cette activité de proximité organisée au niveau de la commune d’El-Harrach, au 8e jour de la campagne électorale pour la prochaine présidentielle, M. Hidaoui a affirmé que cette rencontre vise à "soulever les préoccupations des citoyens, notamment celles des jeunes, à M. Abdelmadjid Tebboune", appelant à "soutenir ce dernier, en vue de poursuivre les réalisations accomplies lors de son premier mandat". Il a incité les jeunes à "participer massivement à la prochaine échéance électorale pour préserver les acquis réalisés, en se rendant en force aux urnes le 7 septembre pour voter en faveur du candidat indépendant et soutenir son programme".

Le programme du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune "garantit une exploitation optimale des potentialités nationales" (Benmbarek)

Le secrétaire général du parti du Front de libération nationale (FLN), Abdelkrim Benmbarek, a affirmé jeudi soir depuis Biskra que le programme électoral du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune "garantit une exploitation optimale des potentialités nationales pour la concrétisation d’un développement global".

Animant un meeting populaire à l’auditorium "Hocine Bensassi" du musée régional de la wilaya 6 historique dans le cadre de la campagne électorale de la présidentielle du 7 septembre, le même responsable a précisé que "le programme de développement de ce candidat indépendant qui s'est déjà engagé durant son premier mandat mettant fin à une phase qui avait failli conduire à l’effondrement de l’Etat vise à tirer avantage des ressources nationales et à exploiter toutes les énergies, notamment les jeunes".

Il a ajouté que ce candidat dont le programme électoral tend à mettre en œuvre un plan de développement touchant tous les secteurs et les catégories "a œuvré durant son premier mandat à préserver la dignité des chômeurs, améliorer les allocations des démunis, augmenter les salaires, encourager les startups et réduire le chômage".

M. Benmbarek a considéré que le candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune est "l’homme de la prochaine étape qu’il faut soutenir surtout qu’il s’engage dans son programme à poursuivre l’amélioration du pouvoir d’achat du citoyen, à lutter contre l’inflation et à récupérer l'argent du peuple qui a été détourné".

Le même intervenant a clôturé son allocution en invitant les citoyens à participer en force à la présidentielle du 7 septembre prochain et à "se mobiliser autour du programme du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune pour poursuivre la marche de l’édification de l’Algérie voulue par ses vaillants chouhada et moudjahidine qui se sont sacrifiés pour elle".

Intenses activités des représentants des candidats à Ghardaïa

D'intenses activités de proximité sont menées par les représentants des trois candidats en lice pour la présidentielle du 7 septembre dans la wilaya de Ghardaïa, dans le but de convaincre les citoyens des programmes de leur candidat respectif, ont indiqué mercredi les organisateurs. Pour Abdelhafid Oudjana, directeur de campagne à Ghardaïa du candidat du Front des forces socialistes (FFS), M. Youcef Aouchiche, les rencontres de proximité avec les citoyens permettent d’expliquer les grands axes du programme "Vision" du FFS qui met l’accent sur la concrétisation d’un développement social, notamment en direction des jeunes. De son côté, Slimane Hadj Saïd, directeur de campagne du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune à Ghardaïa, est allé, dans certaines communes de la wilaya, à la rencontre des citoyens pour les sensibiliser quant au programme de son candidat, énumérant les réalisations et acquis réalisés lors du premier mandat présidentiel de M. Abdelmadjid Tebboune.

Il a appelé, lors d’un meeting mardi soir à la salle Chahid Kouider-Mehaya à Métlili, les électeurs à se rendre massivement aux urnes le jour "J" pour élire le candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune. Pour sa part, le directeur de campagne du candidat du Mouvement de la société pour la paix (MSP), M. Abdelaali Hassani Cherif, dans la wilaya de Ghardaïa, Mahfoud Badjegha, a dit développer lors des meetings et rencontres de campagne, le programme "Opportunité" du MSP, qui ambitionne d’atteindre un développement global et son renforcement dans divers secteurs.

Voter en faveur du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune pour "une Algérie forte et sécurisée" (FMN)

Le président du parti du Front du militantisme national (FMN), Abdellah Haddad, a appelé jeudi dans la commune de Ben M’hidi (El Tarf) à voter en force en faveur du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune pour "une Algérie forte et sécurisée".

Animant un meeting populaire à la salle de cinéma de cette commune, dans le cadre de la campagne électorale de la présidentielle du 7 septembre prochain, le responsable partisan a considéré que "tous doivent contribuer au succès de ce prochain rendez-vous électoral pour permettre la poursuite des réformes et des réalisations de développement entamées par le candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune pendant son premier mandat, durant lequel l’Algérie a franchi d’importants pas sur les multiples plans".

M. Haddad a notamment mis en exergue l’intérêt considérable accordé par le candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, durant son premier mandat aux jeunes, aux étudiants et à la femme ainsi que l’importance qu’il a portée pour le dossier de la mémoire et de la famille révolutionnaire, invitant les citoyens à se diriger en masse aux urnes le jour du scrutin.

Le candidat M. Abdelmadjid Tebboune, l'homme de la prochaine étape pour parachever l'édification de l'Algérie Nouvelle (Bengrina)

Le président du mouvement El-Bina, Abdelkader Bengrina, a affirmé, jeudi depuis Ghardaïa, que M. Abdelmadjid Tebboune, candidat indépendant à présidentielle du 7 septembre, est l'homme de la prochaine étape pour parachever l'édification de l'Algérie Nouvelle.

S'exprimant lors d'un meeting animé à la salle de cinéma M'zab, dans le cadre de la 8ème journée de la campagne électorale, M. Bengrina a estimé que "le candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune est l'homme de la prochaine étape, capable de parachever le projet de l'Algérie Nouvelle à la lumière de grandes réalisations déjà concrétisées ou en voie de l'être".

"L'Algérie a besoin, sous la conduite de M. Abdelmadjid Tebboune, d'hommes consciencieux et prêts à se sacrifier pour la souveraineté nationale et affronter tous les défis, internes et externes", a soutenu M. Bengrina.

Le président du mouvement El-Bina a indiqué, en outre, que M. Abdelmadjid Tebboune a assumé une grande mission lors de son premier mandat, à travers l'instauration d'une approche nationale à même de consolider la cohésion sociale, resserrer les rangs arabes lors du Sommet arabe tenu en Algérie et soutenir les causes justes dans le monde".

Au terme de son intervention, M. Bengrina a appelé les citoyens à une participation massive à la présidentielle du 7 septembre.

Le président du mouvement El-Bina doit présider un autre meeting de campagne cet après-midi à la salle Sidi-Okba à Aflou, dans le cadre de la campagne électorale du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune.