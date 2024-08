Deux délégations de startups algériennes composées de 30 startups chacune ont pris jeudi leur envol vers la Chine et la Corée du Sud, dans le cadre du programme ASEP (Algerian startup learning expedition program) visant à connecter les startuppers nationaux à leurs homologues dans des pays leaders en matière d'innovation.

Selon un communiqué de l'accélérateur public de startups, Algeria Venture, initiateur du programme ASEP, "les participants feront 18 haltes, au cours de leur séjour de 15 jours, pour découvrir des hubs technologiques de premier plan, interagir avec des leaders de l'innovation, partager des expériences avec leurs homologues internationaux, et explorer des collaborations stratégiques avec des entreprises locales et mondiales".

Le programme ASEP, mené sous l'égide de la présidence de la République, la supervision du ministère de l'Economie de la Connaissance, des Startups et des Micro-entreprises, et l'exécution d'Algeria Venture, cible globalement 450 startups algériennes qui bénéficieront d'un séjour en Chine, aux Etats-Unis et en Corée du Sud, soit 150 par destination.

A travers ces expéditions, ASEP offre aux startups bénéficiaires "une plateforme unique pour accéder aux marchés internationaux, développer des partenariats stratégiques, et stimuler leur croissance à l'échelle mondiale", souligne Algeria Venture, ajoutant que ce programme "ne se contente pas de préparer les startups pour l'international, mais il les équipe également pour devenir des acteurs de premier plan dans l'économie de demain".

L'objectif final de ce programme est de "propulser les startups algériennes sur la scène internationale et les immerger dans des environnements d'innovation de classe mondiale, leur permettant ainsi de bénéficier de l'expertise, des ressources et des opportunités offertes par les géants de la technologie mondiale".

"Ces visites offriront aux startups une perspective globale, leur permettant de s'inspirer des meilleures pratiques internationales, en s'exposant aux écosystèmes d'innovation les plus avancés", a indiqué le directeur général d'Algeria Venture, Sidali Zerrouki, cité dans le communiqué.

Selon lui, chaque étape du programme permettra d'"enrichir la compréhension des dynamiques globales chez les entrepreneurs, à nouer des partenariats stratégiques et à intégrer des idées novatrices dans leur développement".

Les startups souhaitant participer aux prochaines expéditions prévues dans les mois à venir doivent s'inscrire via le site officiel du programme: www.asep.dz, rappelle Algeria Venture dans son communiqué.