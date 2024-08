Les forces de sécurité du Laos ont arrêté près de 800 personnes impliquées dans un réseau de cybercriminalité installé dans une "zone économique spéciale" (ZES) frontalière de la Birmanie et de la Thaïlande, ont rapporté des médias locaux, jeudi.

Au total, les autorités ont arrêté 772 personnes et démantelé un réseau de fraude en ligne le 12 août, a rapporté le Laotian Times en début de semaine.

Parmi les personnes arrêtées se trouvaient 489 hommes et 282 femmes de 15 nationalités différentes, selon le journal.

Ce coup de filet s'inscrit dans une campagne plus large, visant à éradiquer la délinquance transnationale dans cette région. Selon le journal, il s'agit de l'une des opérations "les plus importantes" jamais menées dans le Triangle d'Or et avec la collaboration de polices étrangères, notamment chinoise.

Au début du mois, une autre opération conjointe menée par le Laos et le Vietnam a permis de démanteler une vaste opération de fraude en ligne et de traite d'êtres humains dans la ZES.