Le ministère palestinien de la Culture a annoncé, jeudi, la nomination du long métrage "Ground Zero", un ensemble de courts métrages qui mettent à nu l'agression barbare sioniste contre la bande de Ghaza, pour représenter officiellement la Palestine à la 97e édition des Oscars, qui se tiendra en 2025 aux Etats-Unis dans la catégorie "Meilleur long métrage international", a rapporté la presse palestinienne.

Produit par le Palestinien Rashid Masharawi, "Ground Zero" comprend 22 courts métrages réalisés par de jeunes cinéastes ghazaouis, à l'instar de, Nada'A Abu Hasna, Bashar Al-Belbessy, Mahdi Karira et Aws Al-Banna, qui ont choisi de s'exprimer à travers le cinéma, pour dénoncer et montrer au monde, l'extermination systématique des Palestiniens dans la bande de Ghaza.

L'avant-première mondiale de "Ground Zero" a été donnée, en juillet dernier, lors du 5e Festival international du film d'Amman en Jordanie et devrait être également projeté, le mois de septembre prochain, lors du 49e Festival international du film de Toronto au Canada, au moment où sa projection est déjà en cours dans dix villes palestiniennes.

Prenant le monde à témoin, le long métrage, "Ground Zero, restitue" des visions, des expériences et des tranches de vie sur lesquelles les jeunes cinéastes ghazaouis ont travaillé, réussissant l'exploit d'un montage judicieux et pertinent, fait d'histoires réelles, que les sionistes ont voulu "taire et étouffer", réalisées dans des "conditions extrêmement difficiles", avec des "moyens très limités" et sous la "contrainte et le poids de la guerre génocidaire, encore en cours, contre la population civile de Ghaza", précise le communiqué.

Cette synergie, qui marque la résilience du peuple palestinien, est née sur une initiative du réalisateur et producteur ghazaoui Rashid Masharawi, après l'agression barbare contre Ghaza, lancée en octobre 2023 et nombre de cinéastes, particuliers, institutions régionales et internationales ont contribué à son soutien et à son parrainage, pour voir aboutir, huit mois après, une œuvre cinématographique-témoin, des génocides et des crimes de guerre et contre l'humanité, lâchement perpétrés par l'armée sioniste contre le peuple palestinien.

"Cette nomination confirme l'importance et le rôle du cinéma palestinien même dans les circonstances les plus difficiles et les plus injustes, car les réalisateurs de cette œuvre ont pu raconter leurs histoires et documenter leurs expériences humaines dans les conditions les plus dures", a déclaré le ministre palestinien de la Culture, Imad Hamdan.