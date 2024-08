Le représentant permanent de la Chine auprès des Nations unies, Fu Cong, a exhorté jeudi l'entité sioniste à cesser immédiatement "toutes les opérations militaires" dans la bande de Ghaza, théâtre d'une agression génocidaire sioniste depuis plus de dix mois ayant fait jusque-là, plus de 40.000 martyrs.

"Quelque 80% des habitations de Ghaza ont été détruites et 85% de la zone est soumise à des ordres d'évacuation d'urgence imposés par l'armée (de l'occupation)", a rappelé Fu Cong, lors d'une réunion d'information du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne, appelant l'entité sioniste à "cesser immédiatement toutes ses opérations militaires à Ghaza et ses actions qui alimentent l'escalade de la situation dans la région...".

"Une telle tragédie ne peut plus durer", a-t-il souligné. Alors que la communauté internationale a lancé à plusieurs reprises des appels clairs en faveur d'un cessez-le-feu et de la fin des combats, l'entité sioniste "fait la sourde oreille et n'a montré aucun signe de cessez-le-feu", a déploré l'ambassadeur.

Il a noté que plus de deux mois après l'adoption de la résolution 2735 du Conseil de sécurité, les opérations militaires sionistes à Ghaza "continuent de faire de nouvelles victimes chaque jour". Il a affirmé que les actions provocatrices et aventureuses menées par l'occupant sioniste avaient intensifié le risque de débordement du conflit, et que "le Moyen-Orient ne tenait plus qu'à un fil".

Le diplomate chinois a en outre exhorté l'entité sioniste à "remplir ses obligations en vertu du droit humanitaire international en ouvrant tous les points de passage frontaliers, en garantissant un accès rapide et sûr aux fournitures humanitaires à grande échelle, en cessant les restrictions et les attaques contre les Nations Unies et les agences humanitaires, et en apportant son soutien et sa coopération au programme de vaccination contre la poliomyélite dans la bande de Ghaza".

L'ambassadeur a également déclaré que la Chine soutenait le Conseil de sécurité dans ses efforts pour promouvoir la mise en œuvre des résolutions pertinentes et parvenir à un cessez-le-feu à Ghaza, et qu'elle était prête à "collaborer avec la communauté internationale pour déployer des efforts inlassables afin de mettre fin rapidement à la guerre à Ghaza...".

L'entité sioniste mène une agression dévastatrice contre Ghaza depuis le 7 octobre 2023, faisant plus de 133.000 victimes entre martyrs et blessés palestiniens, pour la plupart des enfants et des femmes, et plus de 10.000 disparus, sur fond de destruction massive et de famine.

Ghaza: le report d'une trêve humanitaire augmente la propagation de la poliomyélite (UNRWA)

Le commissaire général de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), Philippe Lazzarini, a affirmé, vendredi, que le report de la conclusion d'une trêve humanitaire dans la bande de Ghaza, proie à l'agression génocidaire sioniste depuis près d'un an, augmenterait le risque de propagation de la poliomyélite".

Dans un message posté sur son compte sur le réseaux social X, Lazzarini a indiqué qu'"il est très triste que l’Organisation mondiale de la santé(OMS) affirme qu’un bébé de 10 mois à Ghaza a été paralysé à cause de la polio".

Faisant remarquer "ce cas est le premier du genre dans l'enclave palestinienne depuis plus de 25 ans", M.Lazzarini a précisé que "le cas a été enregistré dans la ville de Deir al-Balah, au centre de la bande de Ghaza, chez un enfant de 10 mois qui n'a reçu aucune dose de vaccin contre la polio".

Et d'ajouter : "Il ne suffit pas d'apporter des vaccins à Ghaza, mais il faut que les vaccins aient un impact, ils doivent se retrouver dans la bouche de chaque enfant de moins de dix ans".

Mercredi, 20 organisations humanitaires internationales et agents de santé ont souligné la nécessité de livrer des vaccins contre la polio à Ghaza dès que possible.

Les organisations ont déclaré que "les vaccins contre la polio sont dans la région et prêts à être distribués en août et septembre, mais cela nécessite un accès total aux fournitures d'aide humanitaire à Gaza à travers et à l'intérieur de toutes les portes frontalières.

La maladie touche principalement les enfants de moins de cinq ans, tandis qu'un cas d'infection sur 200 entraîne une paralysie incurable, et entre 5 et 10% des personnes infectées par paralysie meurent parce que leurs muscles respiratoires cessent de remplir leurs fonctions, selon l'Organisation Mondiale de la Santé.

Agression sioniste: environ 90% de la population de Ghaza déplacée depuis octobre 2023 (ONU)

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a indiqué, jeudi, que près de 90 % de la population de la bande de Ghaza a été déplacée depuis octobre 2023 en raison de l'agression génocidaire sioniste.

Dans un message sur la plateforme "X", l'agence onusienne a expliqué qu'"il n'existe actuellement aucun endroit sûr dans la bande de Ghaza, où près de 90 % de la population a été déplacée depuis octobre 2023".

Elle a rappelé que "les habitants de Ghaza ont été repoussés dans une zone étroite équivalant à seulement un dixième de la superficie de la bande de Ghaza".

L'entité sioniste mène une agression dévastatrice contre Ghaza depuis le 7 octobre, faisant plus de 133 000 victimes entre martyrs et blessés palestiniens, pour la plupart des enfants et des femmes, et plus de 10 000 disparus, sur fond de destruction massive et de famine.