Pas moins de 21 équipes spécialisées de la Protection civile de 10 wilayas du pays ont exécuté jeudi une manœuvre régionale de sauvetage au niveau des cascades d’Ouled Ayad (Nord de Sétif).

Cette manœuvre organisée en coordination avec les autorités de la wilaya de Sétif et de la commune d’Oued El Bared s’inscrit dans le cadre de la concrétisation du programme opérationnel annuel tracé par la Direction générale de la Protection civile (DGPC), a indiqué à l’APS le colonel Farouk Achour, inspecteur des services à la DGPC, en marge du coup d’envoi de cette opération donné par le wali de Sétif, Mustapha Limani.

Encadrée par des officiers de haute expérience dans le domaine de la conduite des interventions spécialisées, la manœuvre vise à élever les aptitudes des équipes spécialisées face aux multiples risques ce qui requiert une excellente préparation des agents de la protection civile pour acquérir l’efficacité voulue sur le terrain, a ajouté le même officier.

La manœuvre simule, a-t-on expliqué, une opération d’intervention et de secours dans un environnement dangereux (séisme ou inondation) menée en 5 étapes entamées par l’intervention de l’équipe de recherche et d’intervention sur des endroits dangereux, le sauvetage sur un site élevé requérant la maitrise des techniques d’escalade, l’intervention de l’équipe cynotechnique de recherche des victimes par les chiens entrainés ainsi que l’intervention de l’équipe des plongeurs, celle des secours médicalisés et enfin celle de l’évacuation aérienne.

Le sous-directeur des statistiques et de l’information à la DGPC, le commandant Nassim Bernaoui, a indiqué que le choix des cascades d’Ouled Ayad pour la tenue de cette manœuvre s’explique par la diversité naturelle et géographique du site aux frontières avec les wilayas de Jijel et de Bejaia dans le prolongement du parc du mont Babor qui en fait une destination touristique, rappelant que cette région a connu par le passé plusieurs accidents de chute et de noyade.

La manœuvre a connu la participation de plus de 200 éléments des équipes spécialisées des wilaya de Jijel, Bejaia, Batna, Bouira, Skikda, Tizi Ouzou, Médéa, Annaba, Alger et Sétif ainsi que des équipes de recherche et secours en endroits dangereux, des équipes cynotechniques et des plongeurs, a-t-on indiqué.