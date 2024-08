Une exposition-vente de fournitures scolaires a été ouverte dans la wilaya d'Adrar, en prévision de la rentrée scolaire 2024/2025, a-t-on appris de la direction du Commerce et de la Promotion des exportations (DCPE).

Cette manifestation, à laquelle prennent part des libraires et des opérateurs économiques locaux, propose une diversité de fournitures scolaires à des prix raisonnables, visant à préserver le pouvoir d'achat du citoyen, a indiqué le DCPE, Noureddine Guâabes.

Il a affirmé, en outre, que le secteur s'attèle à ouvrir d'autres points de vente en la matière au niveau des daïras de Reggane et Aoulef (Sud-est d'Adrar), avant d'élargir l'initiative à d'autres daïra.

Le secteur de l'Action sociale et de la Solidarité (DASS) s'associe à ces actions en prévoyant un stand pour l'exposition de produits et articles d'artisanat réalisés par la femme rurale et la femme au foyer, notamment les tabliers et d'autres effets vestimentaires, a indiqué le DASS, Tewfik Berbah.

Des visiteurs de cette manifestation ont salué l'initiative qui leur permet de se procurer les trousseaux scolaires à des prix raisonnables.

Ouverture de 23 foires de vente de fournitures scolaires dans les wilayas du Centre (responsable)

Vingt-trois foires de vente de fournitures scolaires à des prix compétitifs ont été ouvertes dans les willayas du centre du pays durant semaine en cours, et leurs activités se poursuivront au-delà de la prochaine rentrée scolaire, a-t-on appris jeudi, auprès de la Direction régionale du Commerce.

Sur ce total de foires commerciales initiées dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire 2024/2025 et de la protection du pouvoir d'achat du citoyen, cinq ont été ouvertes à Blida, six à Tizi-Ouzou et trois dans chacune des wilayas de Bouira, Ain Defla, et Djelfa, a indiqué à l’APS la directrice régionale du commerce et de la promotion des exportations, Samia Ababsa, en marge de l'ouverture d’une de ces foires à Blida.

Elle a souligné la participation à ces manifestations commerciales de 293 opérateurs économiques, entre importateurs, fabricants de fournitures scolaires, grossistes et libraires, outre l'Office national des publications scolaires (ONPS), pour permettre aux parents d'élèves d'acquérir le livre scolaire.

Mme. Ababsa a aussi relevé la hausse du nombre des operateurs économiques participant à ces foires comparativement aux années précédentes, en plus de la baisse du prix des produits proposés à la vente, constatée lors des patrouilles régulières de contrôle, a-t-elle dit.

Des caravanes mobiles de vente de fournitures et de livres scolaires ont été également organisées pour sillonner les régions reculées de ces wilayas, notamment Médéa, Bouira et Ain Defla, a précisé Mme.Ababsa.