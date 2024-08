La première promotion de techniciens supérieurs dans le domaine de la gestion et du traitement des déchets sortira en septembre prochain, a-t-on appris auprès de la direction de l’Environnement de la wilaya d'Oran.

Le lancement de cette nouvelle spécialité a été fait en 2022, dans le cadre d’une convention signée entre les directions locales de l’Environnement et de la Formation professionnelle, a précisé Mme Aïcha Mansouri, chargée de communication apurés de la direction de l'Environnement.

Une première promotion de 15 stagiaires a été encadrée, pendant deux ans et demi, par la direction de l'Environnement, selon la même responsable, qui a précisé que cinq stagiaires ont achevé leur cursus.

La direction de l'Environnement a encadré ces stagiaires selon un programme de formation sur le terrain, comprenant plusieurs axes, comme la définition des services et des rôles de la direction de l’Environnement, la définition des principaux établissements et entreprises publiques et privées activant dans le domaine de la valorisation et du traitement des divers types de déchets, en plus de la présentation d'un problème environnemental et la recherche des solutions appropriées.

Mme Mansouri a souligné que les mémoires de fin d'études ont traité plusieurs thèmes, notamment la gestion et la valorisation des déchets.