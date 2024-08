Un arrêté interministériel relatif à la prime incitative au profit des producteurs du poisson Tilapia a été publié au journal officiel (JO) numéro 57.

L'arrêté interministériel, signé conjointement par le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Ahmed Badani, et le ministre des Finance, Laziz Faid, stipule que les producteurs du poisson Tilapia bénéficient d'une prime incitative de cinquante (50) dinars pour chaque kilogramme de poisson Tilapia produit.

Le producteur de ce poisson doit remplir certaines conditions pour bénéficier de la prime incitative, à savoir: l'exercice de l'activité de l'aquaculture doit être autorisée, la quantité de production par opération de capture doit dépasser 400 kg et le poids minimum du poisson Tilapia rouge doit être de 250 grammes par pièce.

Il précise également que la taille minimale marchande du poisson Tilapia (Tilapia Nilotica) doit être égale ou supérieure à 18 centimètres par pièce.

Pour bénéficier de cette prime, l'intéressé doit déposer sa demande au niveau de la direction de wilaya de la pêche et de l'aquaculture territorialement compétente, muni d'un dossier contenant les documents nécessaires. L'intéressé peut également transmettre son dossier par voie numérique.

Le constat de l'opération de capture du Tilapia, la quantité produite et le poids, sont établis par deux (2) fonctionnaires de la pêche et de l'aquaculture habilités et un représentant de la chambre de wilaya ou inter-wilaya de la pêche et de l'aquaculture, précise la même source.