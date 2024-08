Pas moins de 200 tonnes de viande blanche (poulet) importée ont été commercialisées depuis le début du mois d’août dans les différents marchés et points de vente agréés de la wilaya de Tébessa, a indiqué, jeudi, le directeur du Commerce et de la Promotion des exportations, Azzouz Bensedira.

"Cette opération est inscrite dans le cadre des mesures prises par le ministère de tutelle en coordination avec le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, fixant à 295 dinars le kg de poulet, et visant à réguler les prix et à les mettre à la portée des consommateurs, tout en assurant la disponibilité du produit en quantités suffisantes", a ajouté le même responsable dans une déclaration à l’APS.

M. Bensedira a souligné que les services de la direction du commerce, en coordination avec les services de la Sûreté de wilaya, veillent, dans les 28 communes de la wilaya, à la disponibilité de la viande blanche dans tous les points de vente agréés, au prix fixé, et prennent, le cas échéant, les mesures prévues par la loi en cas de fraude constatée.