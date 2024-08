Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, a procédé, jeudi à Alger, en compagnie des ministres des Finances, Laaziz Faid et de l'Agriculture et du Développement rural, Youcef Cherfa, à l'installation de "la cellule de veille et d'alerte précoce" pour réguler l'approvisionnement du marché avec les différents produits, et ce dans le cadre du renforcement de la stratégie nationale de sécurité alimentaire.

L'installation de la cellule qui vise à réguler l'approvisionnement du marché avec différents produits afin de garantir leur disponibilité de manière durable, régulière et équilibrée, s'est déroulée en présence de la Secrétaire générale du ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Drifa Khouidir, de représentants des corps de sécurité ainsi que de nombre de Directeurs généraux et de cadres des secteurs concernés.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, M. Zitouni a souligné que l'installation de ce mécanisme vient en réponse aux instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune portant sur l'approvisionnement du marché national en vue d'intensifier les efforts visant à garantir la sécurité alimentaire, dans le cadre d'une stratégie nationale globale basée sur le cadre référentiel mis en place par le président de la République pour le nouveau modèle économique (2020/2024).

La création de cette cellule, a-t-il indiqué, fait suite à une directive du Premier ministre, et témoigne de l'intérêt particulier accordé par les hautes autorités à la stabilité du marché national et à la protection du pouvoir d'achat des citoyens, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurité alimentaire.

Le ministre a également précisé que la cellule s'appuiera sur des mécanismes sophistiqués de prospective stratégique et de veille économique, afin de permettre au gouvernement de faire face aux défis climatiques et géopolitiques et aux perspectives macroéconomiques.

La garantie de la sécurité alimentaire requiert la conjugaison des efforts et la nécessité de relever le plafond des prévisions dans un contexte marquée par des fluctuations mondiales continues, tout en tirant parti des potentialités naturelles et matérielles du pays pour atteindre cet objectif stratégique, a-t-il ajouté.

M. Zitouni a en outre affirmé que la cellule œuvrera à identifier et à analyser les éléments de stabilité du marché national en termes de capacités de production et de transformation, en proposant des solutions intelligentes afin de développer une production locale durable utilisant des technologies modernes.

Détaillant les missions confiées à cette cellule, le ministre a précisé qu'il est question de la collecte, de l'analyse et de l'uniformisation des données relatives à la situation du marché, l'établissement de fiches d'informations quotidiennes et l'analyse des éléments de stabilité du marché national, ainsi que la proposition d'initiatives pour renforcer les capacités de recherche et de développement dans le domaine de l'alimentation et encourager les activités agricoles.