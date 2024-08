Une cargaison de tube de polyéthylène et de rond à béton a été exportée, jeudi à partir de Sidi Bel Abbes, vers la Mauritanie, a-t-on appris des services de la wilaya.

La cellule d’information et de communication de cette collectivité locale de l’Ouest a indiqué que l’opération, qui a été supervisée par le wali Samir Chibani, concerne l’une des filiales du groupe privé "Chiali", implantée au niveau de la zone industrielle du chef-lieu de wilaya, a été effectuée en présence du chef de l’Inspection divisionnaire des Douanes algériennes, de la directrice locale du Commerce et de la Promotion des exportations, ainsi que Directeur général du groupe "Chiali".

Le premier responsable de l’exécutif local a reçu, sur place, des explications sur le processus de fabrication, du fret, ainsi que sur les perspectives d’exportation, par cet opérateur économique privé, de toutes les gammes de tubes utilisés dans les projets de réseaux et de conduites, vers les marchés africains et internationaux, a-t-on indiqué de même source.

L’exportation de cette cargaison destinée à la concrétisation de projets de développement lancés par la Mauritanie, intervient dans le cadre de la promotion des opportunités d’investissement disponibles dans cette collectivité locale de l’Ouest, ainsi qu’à impulser une nouvelle dynamique économique que l’Etat algérien, à sa tête le Président, Abdelmadjid Tebboune, œuvre à concrétiser, a fait savoir la cellule d’information et de communication de la wilaya.

Le wali a salué les efforts déployés par le groupe "Chiali", encourageant ce genre d’initiatives et réaffirmant la disponibilité de la wilaya à accompagner les opérateurs industriels et les investisseurs à concrétiser leurs projets dans la wilaya, notamment à la faveur de l’entrée en exploitation du projet d’extension, sur une superficie de 54 hectares, de la zone industrielle de la wilaya, dont l’objectif escompté est d’attirer le maximum d’opérateurs économiques, de créer des opportunités d’investissement et, par conséquent, de nouveaux postes d’emploi, et de faire de la wilaya de Sidi Bel Abbes un pôle industriel par excellence, a indiqué la même source.