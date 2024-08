Quatre (4) ouvrages d’art réalisés sur la 1ère section du tronçon traversant la wilaya de Guelma du projet de modernisation, dédoublement et correction de la ligne ferroviaire Est, entre les wilayas de Tébessa et d’Annaba, ont été achevés, a appris l’APS, jeudi, des responsables du projet.

Selon les informations fournies par le représentant de l’Agence Nationale d’Etudes et de Suivi de la réalisation des Investissements Ferroviaires (ANESRIF), M. Abdelhamid Kalai au wali de Guelma, Mme Houria Aggoun, lors d’une visite de chantier, les ouvrages achevés concernent des ponts et des passages souterrains (sous la voie) le long du segment en réalisation sur 14 km, entre les limites administratives de la wilaya d’El Tarf et la commune de Bouchegouf (Guelma).

Le même responsable a ajouté que des travaux étaient également en cours pour réaliser un grand ouvrage d’art sur cette section du projet, en l’occurrence un pont de 66 mètres de long destiné à dévier le trafic au niveau de la route nationale n 16, au point d’intersection avec la ligne de chemin de fer, et où les travaux ont atteint un taux d’avancement de 50 pour cent.

De son côté, la responsable de l’exécutif local a indiqué, dans une déclaration recueillie par l’APS lors des travaux à un tunnel en construction sur le territoire de la commune d’Oued Fragha, que la section de tunnel achevée, longue de 174 mètres, représente plus de 50 % d’avancement dès lors que la longueur totale de cet ouvrage est de 325 mètres.

La même responsable a souligné, s’agissant de ce tronçon de la ligne minière Est, que le projet, entamé en août 2023, "avance bien", avant d’ajouter que les différents réseaux ont également été transférés et protégés, et que l’ensemble du couloir tracé pour la pose des rails a été libéré, d’autant que les propriétaires terriens ont été expropriés et indemnisés.

Selon les informations recueillies sur site, le tronçon de chemin de fer minier traversant le territoire de la wilaya de Guelma s’étend sur un linéaire de 54 km.

Il s’agit d’une des 4 sections du projet de modernisation, de dédoublement et de correction de la ligne minière Est Annaba-Bouchegouf-Djebel Onk-Bled El Hadba (Tébessa) sur 422 km.