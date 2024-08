L’alimentation en eau potable de la commune de Derrag, au sud de Médéa a été renforcée jeudi, par la mise en service d’un projet d’adduction de centaines de foyers à partir d’un nouveau forage réalisé pour sécuriser l’alimentation en eau potable des habitants de cette localité rurale.

Une enveloppe d’un montant de soixante-dix (70) millions de DA a été injectée dans ce projet consistant en la réalisation d’une série d’ouvrages et d’installations hydrauliques devant permettre l’acheminement de l’eau vers trois principales agglomérations urbaines secondaires de la commune, qui sont Ouled-Rabah, El-Kettar et Ain-Beida, a expliqué le directeur des ressources en eau, Nasseredinne Bechani, lors de la mise en service du projet.

Les fonds débloqués pour le projet ont permis de réaliser un forage à Ouled-Rabah et un réservoir d’eau d’une capacité de 200 M3, en plus des installations hydrauliques et de canalisations pour l’adduction des foyers situés dans ces agglomérations urbaines, a-t-il indiqué.

L’entrée en service de ce projet va améliorer l’alimentation en eau potable des habitants de la commune et mettra un terme aux souffrances endurées par le manque de cette substance vitale, a-t-il conclu.