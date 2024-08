Le lactose est parfois mal supporté par l’organisme. Mais savez-vous pourquoi et quelle alimentation adopter lorsqu’on le tolère mal ? Faites le point sur le sujet et faites le tri parmi les idées reçues sur l'intolérance au lactose.

L’intolérance au lactose est due à une protéine présente dans le lait

Faux

Le lactose est un sucre (et non une protéine), que l’on retrouve dans le lait et ses dérivés. Les personnes intolérantes au lactose ne produisent pas assez (ou pas du tout) de lactase, une enzyme digestive indispensable à la bonne assimilation du lactose dans l’intestin grêle. Le lactose passe ainsi directement dans l’intestin sans avoir été assimilé. Sa présence provoque alors différentes troubles gastro-intestinaux.

Etre intolérant au lactose, c’est être allergique au lait

Faux

Cela peut sembler similaire et pourtant ça n’est pas le cas : l’intolérance au lactose ne doit pas être confondue avec l’allergie au lait. Dans le cas de la première, le corps ne produit pas (ou peu) de lactase, une enzyme indispensable à la bonne assimilation du lactose. L’allergie au lait quand à elle est due à la présence d’un élément allergène (très souvent une protéine de lait). Elle provoque une réaction immunitaire et demeure plus grave qu’une simple intolérance au lactose.

Il est possible de diagnostiquer soi-même une intolérance au lactose

Vrai

Vous pouvez tout à fait vous faire vous-même une idée approximative de votre degré de tolérance au lactose. Pour cela, il suffit de boire à jeun 2 grands verres de lait et d’observer si les symptômes caractéristiques de l’intolérance apparaissent. Il est également possible de supprimer de son alimentation tous les produits contenant du lactose et d’observer ainsi si certains troubles alors présents disparaissent. Bien sûr, seul un médecin pourra poser un diagnostic médical définitif, en réalisant des tests spécifiques.

Les intolérants au lactose sont interdits formellement de produits laitiers

Faux

Pour la majorité des personnes chez qui l’intolérance est partielle, il est possible de continuer à consommer certains produits laitiers. C’est par exemple le cas des yaourts maison, des laits sans lactose et des fromages à pâte dure. Pour ceux chez qui l’intolérance est sévère, il existe des laits, des fromages et des yaourts délactosés. Il est également possible de substituer la majorité des produits laitiers par des équivalents à base de soja ou de lait végétaux.

Le lactose n’est présent que dans les produits laitiers

Faux

Le lactose peut-être présent dans d’autres aliments que les produits laitiers… Aussi surprenant que cela puisse paraitre, on trouve en effet du lactose dans la charcuterie, mais aussi dans les jus de fruits, les viennoiseries ou encore les céréales. Certains médicaments contiennent également du lactose. Il faut donc surveiller de près son alimentation en général. Une vraie difficulté puisque le lactose n’est pas toujours mentionné sur les étiquettes.

L’intolérance au lactose provoque des ballonnements

Vrai

Les ballonnements font partis des symptômes couramment observés chez les intolérants au lactose. Parmi eux on observe aussi des diarrhées ou des problèmes de constipation, des crampes, des douleurs abdominales et des vomissements (le plus souvent chez les enfants).

Ces troubles apparaissent généralement entre 20 minutes et quelques heures après avoir ingéré un aliment contenant du lactose. Selon le degré d’intolérance et la quantité de lactose absorbée par l’organisme, ils peuvent durer jusqu’à plusieurs jours.