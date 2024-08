Le réseau d'infrastructures sanitaires dans la wilaya de Biskra s'est renforcé par la mise en service d'une polyclinique à la cité Sidi Ghazel, au chef-lieu de wilaya à l'occasion de la célébration de la Journée nationale du Moudjahid commémorative de l'Offensive du Nord Constantinois (20 août 1955) et la tenue du congrès de la Soummam (20 août 1956).

Selon les explications données au wali, Lakhdar Sedas qui a présidé l'inauguration mardi après-midi, cet infrastructure publique d'une capacité de 11 lits permet d'améliorer et de rapprocher les prestations sanitaires assurées aux citoyens et d'atténuer la pression sur les établissements hospitaliers de la ville.

Cette polyclinique comprend, notamment un pavillon des consultations et urgences (4 lits), un service de maternité (6 lits), un service de protection maternelle et infantile (1 lit), un laboratoire et deux pavillons de radiologie et des consultations spécialisées, selon les mêmes explications.

Après avoir visité ces divers pavillons et rencontré le staff médical et paramédical, le wali a insisté sur la bonne prise en charge des malades, soulignant que dans cette même perspective, plusieurs projets sont actuellement en cours pour la réalisation de nouvelles infrastructures sanitaires et la réhabilitation d'autres anciennes.

Cet équipement public dont la réalisation a mobilisé 130 millions DA du budget public a été réalisé et équipé dans un délai de huit mois, selon la même source.