Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi a salué, mardi à Djelfa, le rôle des imams et des oulémas dans l'ancrage et la préservation des valeurs nationales.

M. Belmehdi qui présidait une rencontre avec les imams et les cadres de son secteur à l'occasion de la célébration de la Journée nationale du Moudjahid commémorant le double anniversaire de l'Offensive du Nord-Constantinois (20 août 1955) et du Congrès de la Soummam (20 août 1956), a affirmé que les imams et les oulémas "jouent un rôle majeur dans la sensibilisation des générations à la préservation de leur pays et de ses acquis ainsi que les valeurs historiques". Accompagné du conseiller auprès du président de la République, chargé des affaires religieuses, des zaouïas et des écoles coraniques, Mohamed Hassouni, le ministre a mis en avant le rôle des oulémas algériens durant la colonisation française dans la défense du pays et leur grande contribution à la préservation de l'identité nationale et le référent religieux auquel ils sont restés fidèles".

Pour M. Belmehdi, les imams sont appelés, aujourd'hui plus que jamais, à faire face aux campagnes de dénigrement ciblant l'Algérie notamment à l'occasion de chaque échéance importante, car "ces tentatives vise à dévaloriser la place pivot qu'occupe l'Algérie grâce à ses enfants moudjahidine et chouhada".

S'adressant aux imams et aux cheikhs de zaouïas, le ministre a soutenu que "l'Algérie a une histoire dont nous devons être fiers, de même qu'elle a une présence internationale en faveur de plusieurs causes pour lesquelles elle a lutté pour rendre justice, dont la cause palestinienne, ajoutant que ces acquis sont enviés par les ennemis de la patrie, d'où l'impératif de faire preuve de vigilance pour protéger la terre pure de la patrie imprégnée du sang des chouhada". La visite du ministre était une occasion pour procéder à l'inauguration de l'école coranique Aïcha Oum Al Mouminine au sein de la mosquée Tariq Ibn Ziyad à la cité Chaâbani dans la ville de Djelfa, avant de poser la première pierre du projet de construction de la mosquée Chahid Baid El Koul à la cité Ain Chih.

A la commune de Charef (50km à l'ouest de Djelfa), le ministre a inauguré les deux mosquée Ali Ibn Abi Talib et Abdel-Hamid Ibn Badis. A l'entame de sa visite dans la wilaya, M. Belmehdi avait présidé la cérémonie de distinction de plusieurs imams parmi lesquels des moudjahidine, en reconnaissance pour leurs efforts consentis au service du secteur. Il a salué les acquis réalisés par les enfants de cette wilaya au double plan national et international à l'occasion de leur participation à plusieurs concours religieux.