La première cargaison de fioul algérien partira, mercredi après-midi vers le Liban via le tanker "In Ecker" relevant du groupe Sonatrach, pour aider ce pays à surmonter la crise d'électricité qu'il traverse actuellement, indique un communiqué du groupe public.

"Le tanker +In Ecker+ chargé de 30.000 tonnes de fioul, première cargaison de fioul devant être acheminée vers le Liban, partira mercredi après-midi à destination du pays", selon le communiqué. L'opération intervient en application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune qui avait ordonné d'approvisionner, immédiatement, le Liban frère en quantités de fioul afin de faire fonctionner les centrales électriques et de rétablir le courant électrique dans le pays, ce qui consacre les relations de solidarité et de fraternité entre les deux pays, ajoute le document.