Le Conseil de la nation a pris part au Caire (Egypte) aux travaux de la 8e réunion du bureau du Parlement arabe, durant laquelle les participants ont insisté sur la nécessité de mettre fin au génocide perpétré par l'occupation sioniste contre des civils innocents dans la bande de Ghaza, indique, mercredi, un communiqué du Conseil.

Chargé par le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil, le président de la commission des affaires étrangères et politiques et de la sécurité nationale au Parlement arabe, Abdelkrim Korichi, a pris part à la 8e réunion du bureau du Parlement arabe de la 4e session de la troisième législature, les 20 et 21 août courant, précise le communiqué.

Lors de la réunion, les participants ont souligné "la nécessité de mettre fin au génocide" perpétré par "l'occupation sioniste criminelle contre des civils sans défense dans la bande de Ghaza", et examiné les moyens de contrer les plans de déplacement forcé des Palestiniens de leurs terres", ajoute la même source.

A l'ordre du jour de la réunion, l'examen des clauses règlementaires, dont l'adoption du procès-verbal de la 7e réunion du bureau du Parlement arabe et du règlement intérieur de l'Observatoire arabe des droits de l'Homme, qui est un mécanisme institutionnel et règlementaire à caractère spécifique, œuvrant dans le cadre du Parlement arabe et jouissant de l'autonomie administrative et financière.

Cet observatoire vise à "coopérer avec les institutions et organisations officielles arabes pour renforcer les droits de l'Homme arabe devant les organisations régionales et internationales, ainsi qu'à promouvoir la culture des droits de l'Homme au sein des parlements arabes", conclut la source.