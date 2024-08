Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a présidé, hier, une réunion du Gouvernement

consacrée à l'examen de textes de loi et à la présentation d'exposés relatifs à plusieurs secteurs, indique un communiqué des services du Premier ministre, dont voici le texte intégral :

"Le Premier ministre, Monsieur Nadir Larbaoui, a présidé, ce mercredi 21 aout 2024, une réunion du Gouvernement consacrée à l'examen de la question de l'amélioration de l'exploitation des services aériens, conformément aux objectifs de développement économique du pays, en exécution des directives de Monsieur le Président de la République.

Par ailleurs, et dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des grands projets stratégiques et structurants décidés par Monsieur le Président de la République, le Gouvernement a entendu une communication sur l'état d'avancement du projet de mine de zinc et de plomb d'Oued Amizour dans la Wilaya de Béjaia, qui a permis de faire le point sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de ce projet d'envergure selon les échéances établies, compte tenu de son rôle dans la valorisation des ressources minières nationales et de sa contribution attendue à la diversification de l'économie nationale et de ses impacts positifs sur la création de postes d'emploi.

Enfin, le Gouvernement a examiné un projet de décret exécutif relatif au renforcement du cadre réglementaire régissant la circulation routière, afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens, et a également entendu une communication sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre du système intégré de gestion budgétaire et comptable (SIGB), considéré comme l'un des axes majeurs de la réforme de la gouvernance des finances publiques décidée par Monsieur le Président de la République".

Examen de l'état d'avancement du projet de mine de zinc et de plomb d'Oued Amizour

Le gouvernement a examiné, mercredi, lors de sa réunion présidée par le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, l'état d'avancement du projet de mine de zinc et de plomb d'Oued Amizour dans la wilaya de Béjaia, indique un communiqué des services du Premier ministre. "Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des grands projets stratégiques et structurants décidés par Monsieur le Président de la République, le Gouvernement a entendu une communication sur l'état d'avancement du projet de mine de zinc et de plomb d'Oued Amizour dans la Wilaya de Béjaia, qui a permis de faire le point sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de ce projet d'envergure selon les échéances établies", explique la même source. Cela, compte tenu de "son rôle dans la valorisation des ressources minières nationales et de sa contribution attendue à la diversification de l'économie nationale et de ses impacts positifs sur la création de postes d'emploi", ajoute le document.