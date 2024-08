Plus d’une vingtaine de femmes artisanes prennent part à l’exposition "Oasis-d’été" visant à valoriser le potentiel artisanal qu’abrite le Ksar d’Ouargla, sur une initiative de l’association pour la culture et la réforme du Ksar, a-t-on appris mercredi des organisateurs.

Placée sous le signe "Armoun Dheyguin" (une grenade), cette manifestation expose des œuvres de vannerie, des ustensiles en bois, de la tapisserie, de la broderie traditionnelle et des articles de literie, a indiqué le président de l’association, Hassan Boughaba.

Des échantillons de produits cosmétiques naturels de fabrication locale, des extraits d’huiles, des encens, des épices et des herbes médicinales, ainsi que de la pâtisserie traditionnelle et moderne, sont également exposés lors de cette manifestation qui a drainé de nombreux visiteurs venus apprécier le riche patrimoine matériel et immatériel du Ksar.

Selon le même responsable, l’organisation de cette rencontre vise l’accompagnement de la femme artisane, le développement de l’économie locale et la promotion de talents de la femme, dépositaire du patrimoine artisanal, ainsi que la préservation des métiers, leviers générateurs de ressources pour les familles productrices, et l’impulsion du tourisme dans la région.

Un riche programme a été arrêté par l’association lors de la période estivale, consistant en des cours d’apprentissage du Saint Coran, des activités culturelles et récréatives et des concours pour enfants, en plus de l’organisation de session de formation en couture et coiffure-dame pour la femme au foyer.

Un encadrement spécialisé a été mobilisé tout au long de la période estivale au niveau du siège de l’association pour structurer les adhérentes.