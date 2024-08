Le marché des fournitures scolaires a vu plus de 25 importateurs s'orienter vers la production à même de contribuer à la réalisation de l'autosuffisance pour certains articles et de réduire la facture de l'importation, indique, mercredi, un responsable au ministère du Commerce et de la Promotion des exportations.

Invité de la Radio Algérienne, le directeur général de la régulation et organisation des activités au ministère, Ahmed Mokrani a précisé que plus de 25 importateurs au niveau national se sont orientés vers la production des fournitures scolaires, ce qui représente une évolution notable vers l'élargissement progressif du volume de la production locale dans ce domaine afin de réduire la facture de l'importation". Le nombre de producteurs de fournitures scolaires locaux a atteint 66 répartis sur le territoire national, ce qui a permis une couverture complète grâce à la production locale pour environ sept (7) produits scolaires, un chiffre devant être revu à la hausse ultérieurement pour atteindre 22 produits, a indiqué le responsable, soulignant que ces produits se distinguent par "leur qualité et leur compétitivité élevée".

Outre la production locale, il a été procédé, au cours des derniers mois, à l'importation des quantités requises de fournitures scolaires. Ainsi, le ministère du Commerce a accordé, depuis février dernier, des autorisations de domiciliation bancaire et de renouvellement des autorisations précédentes au profit de 110 importateurs, dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire 2024-2025, a-t-il fait savoir.

Afin de réguler les prix, pas moins de 182 manifestations économiques de vente de fournitures scolaires ont été organisées à l'échelle nationale, avec la participation de 1600 opérateurs économiques. Ces foires de proximité proposent divers produits "à des prix abordables", s'est réjouit M. Mokrani qui a fait état de baisse des prix de fournitures scolaires entre 15 et 20%.

Selon un bilan des services de contrôle relevant du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, les agents du secteur ont effectué au cours des sept premiers mois de cette année, plusieurs interventions ayant permis la saisie de 3,15 milliards de DA de marchandises.

Depuis le début de l'année en cours jusqu'à juillet, les services du secteur ont réalisé 1.356.959 interventions, ayant permis le constat de 133.487 infractions, et l'établissement de 127.213 PV de poursuites judiciaires, outre, la saisie d'une valeur de près de 3,15 milliards de dinars de différents produits et la proposition de fermeture de 7724 locaux commerciaux, a précisé M. Mokrani. Un chiffre d'affaires dissimulé de plus de 36 milliards de DA a été enregistré, en sus du refus d'admission de 511 cargaisons importées pour non conformité à la réglementation, ajoute M. Mokrani.