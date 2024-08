Le ministre des Finances, Laaziz Faid, a présidé une réunion de coordination sur

le développement des moyens de paiement électronique, en présence du ministre

de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki, indique hier un communiqué

du ministère.

Le Gouverneur de la Banque d'Algérie, Salah Eddine Taleb, le secrétaire général du ministère du Commerce et de la promotion des exportations, les directeurs généraux des secteurs concernés et les acteurs de la monétique ont également pris part à cette réunion, tenue mardi au siège du ministère des Finances, précise la même source.

Elle avait pour objectif de faire "le point sur l'avancement de la mise en oeuvre de la feuille de route institutionnelle dédiée au développement des moyens de paiement électronique".

A cet effet, M. Faid a souligné, dans son discours d'ouverture, "l'importance de la coopération intersectorielle dans le traitement des enjeux communs, en particulier celui du paiement électronique", a fait savoir le document.

Il a rappelé que "l'accélération de la numérisation des services financiers est une priorité stratégique du gouvernement, visant à moderniser le système bancaire et à améliorer l'expérience des citoyens et des opérateurs économiques".

Les travaux de la réunion ont été articulés autour de deux grands axes, en premier, le suivi de la feuille de route relative au développement des MPE.

A ce titre le directeur général du Trésor et de la comptabilité a présenté une synthèse de l'état d'avancement des actions prévues, mettant en lumière les progrès réalisés et les défis restant à relever pour assurer une transition efficace vers des moyens de paiement électroniques.

Le deuxième axe examiné a été consacré à la généralisation des terminaux de paiement électronique (TPE) auprès des commerçants.

A ce sujet, le ministre des Finances a mis l'accent sur "l'importance de l'accélération du déploiement des TPE auprès des commerçants, considérant cette mesure comme un indicateur clé du succès des efforts de modernisation du secteur".

Il a également précisé que "la disponibilité des cartes bancaires et des TPE est un élément essentiel pour assurer la réussite de cette opération", insistant sur "la nécessité pour les acteurs de la place d'accompagner cet élan de digitalisation et de faciliter l'accès à ces moyens pour le grand public". Les interventions du ministre de la Poste et des Télécommunications et du Gouverneur de la Banque d'Algérie ont enrichi les débats, apportant des perspectives complémentaires sur les moyens et les mécanismes à mettre en place pour atteindre les objectifs fixés, a-t-on souligné.

Cette réunion traduit "la dynamique de concertation engagée entre les différents secteurs", réaffirmant "l'engagement des autorités à promouvoir une numérisation globale de tous les services et prestations, ce qui constituera un levier important de développement", selon le ministère.