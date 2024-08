Le Rassemblement national démocratique (RND) soutient le candidat indépendant à la présidentielle du 7 septembre, M. Abdelmadjid Tebboune, pour l'intérêt de l'Algérie et pour lui permettre de poursuivre ses réalisations à travers un programme ambitieux portant sur des projets d'envergure, a indiqué, mercredi à Bouira, le secrétaire général du RND, M. Mustapha Yahi.

Dans un discours électoral tenu à la maison de la culture Ali Zaâmoum de la ville de Bouira, au 7ème jour de la campagne électorale, M. Yahi a précisé que le soutient de son parti à la candidature de M. Abdelmadjid Tebboune n'est pas fortuit, car, "il est l'auteur de plusieurs réalisations et acquis socio-économiques concrétisés durant son premier mandat, à l'isntar de la prime de chômage ainsi que les augmentations salariales".

A cet effet, l'orateur s'est longuement étalé sur les réalisations et les décisions prises par M. Abdelmadjid Tebboune durant le premier quinquennat afin de renforcer l'économie nationale à travers des "décisions courageuses", dont l'objectif est de "lutter contre la corruption, et de soutenir les entreprises, ainsi que les franges sociales vulnérables", a-t-il indiqué.

Le secrétaire général du RND a, en outre, énuméré un certain nombre de projets initiés par M. Abdelmadjid Tebboune visant à diversifier l'économie nationale, à travers notamment des investissements agricoles lancés dans le sud du pays, et le projet de la voie ferrée devant relier Béchar, Adrar, Gara Djebilet.

Le candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune "est un homme qui a beaucoup réalisé malgré toutes les contraintes qu'il a eues durant son premier mandat, et il compte concrétiser plus de projets pour l'intérêt du pays comme la numérisation, ainsi que le renforcement du commerce intérieur et extérieur à travers la création de zones libre avec les pays voisins et en Afrique", a souligné M. Yahi.

M. Hassani Cherif affirme que son programme porteur "d'un projet de réforme et de décollage économique"

Le candidat du Mouvement de la société pour la paix (MSP) pour la présidentielle, M. Abdelaali Hassani Cherif, a affirmé, mardi à Mascara, que son programme électoral était porteur d'"un projet de réforme et de décollage économique".

Lors de son meeting populaire à la salle omnisports de Sidi Said, dans le cadre du 6e jour de la campagne électorale, le candidat du MSP a précisé que son programme électoral "Forsa" (Opportunité), était un projet "de réforme et de décollage économique", qui puise sa référence dans "la Déclaration du 1er Novembre et du serment des Chouhada" qui se sont sacrifiés pour que l'Algérie vive libre et indépendante.

D'après M. Hassani, le programme tend à "asseoir une économie libre à dimension sociale s'appuyant sur la justice et la distribution équitable de la richesse, tout en accordant un intérêt à l'agriculture, à l'industrie et au commerce", ajoutant que ce programme vient après "étude et évaluation des programmes précédents".

Le candidat s'engage à "opérer des réformes majeures touchant tous les secteurs en faveur du citoyen".

S'adressant aux citoyens de la wilaya, M. Hassani a qualifié cette présidentielle de "décisive" étant donné que l'Algérie fait face à des défis en raison de "ses positions, son histoire, sa place stratégique et son potentiel humain", appelant tout un chacun à "se mobiliser et à se rendre massivement aux urnes le 7 septembre prochain pour élire le prochain président du pays".

Il a mis en garde contre les voix cherchant à perturber le processus électoral, affirmant que "le peuple est le seul qui décide du destin du pays". Evoquant la wilaya de Mascara, M. Hassani Cherif a souligné qu'elle "dispose de toutes les potentialités et les richesses" l'habilitant à réaliser l'autosuffisance et approvisionner d'autres wilayas du pays, relevant qu'il œuvrera à "garantir de l'emploi aux jeunes à travers la création d'entreprises économiques pour résorber le chômage et réaliser le développement escompté et la promotion du tourisme pour en faire une source de revenus pour la wilaya, outre l'encouragement du climat de l'investissement".

Intenses activités à Bechar des permanences locales des candidats

Les permanence des trois candidats à l'élection présidentielle et leurs soutiens ont intensifié leurs activités à Bechar, au titre de la campagne électorale pour la Présidentielle du 7 septembre, a-t-on constaté.

Plusieurs rencontres et meetings ont été organisés ces deux derniers jours par la permanence du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune, à travers les chefs-lieux des communes de Lahmar, Bechar et Kenadza, où l'accent a été mis sur la présentation et l'explication du programme électoral du candidat, ainsi que sur la nécessité d'une forte participation des citoyens à cette élection, ont indiqué des responsables de la permanence. Idem chez la permanence du candidat du Mouvement de la société pour la paix (MSP), M. Abdelaali Hassani Cherif, dont les encadreurs animent des rencontres de proximité avec les citoyens à Bechar et dans les autres communes de la wilaya. Pour cette campagne, il a été prévu le 31 de ce mois un rassemblement de femmes à la maison de la Culture "Kadi Mohamed" de Bechar, qui vise à convaincre cette catégorie d'électeurs à voter pour le candidat du MSP, a-t-on expliqué.

De leur coté, les représentants locaux du candidat du Front des forces socialistes (FFS), M. Youcef Aouchiche, affirment avoir opté depuis le début de la campagne électorale pour des activités et rencontres de proximité pour expliquer le programme de leur candidat.

Dans l'ensemble, des responsables des permanences locales des trois candidats se disent satisfaits des conditions de déroulement de la campagne pour l'élection présidentielle du 7 septembre.

M. Benabdeslam appelle à une forte participation le 7 septembre

Le président du Front de l'Algérie nouvelle (FAN), Djamel Benabdeslam, a appelé, mardi depuis la commune d'El Mahmel, dans la wilaya de Khenchela, à une forte participation des citoyens à l'élection présidentielle du 7 septembre prochain. Animant une activité de proximité au 6e jour de la campagne électorale pour la Présidentielle, M. Benabdeslam a considéré qu'une participation massive des Algériens le jour du scrutin "est nécessaire pour faire taire les voix qui fusent de l'étranger et mettre en échec les manœuvres fomentées contre notre pays".

Il a appelé à voter pour le candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune qu'il estime le plus apte à concrétiser les aspirations des Algériens à travers les réformes économiques et sociales pour lesquelles il s'est engagé. Il a relevé que M. Abdelmadjid Tebboune "œuvrera selon le programme de travail qu'il a tracé et qui est à même d'assurer la stabilité des institutions de l'Etat et de renforcer le rôle de l'Algérie au niveau international".

Le candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune œuvre pour l’instauration d’un Etat national moderne et fort par ses institutions

Le président du Front El Moustakbal, Fateh boutbig, a affirmé mardi après-midi depuis El Tarf que le candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune "œuvre pour l’instauration d’un Etat national moderne et fort par ses institutions".

Animant un meeting populaire à la salle "Ahmed Betchine" dans le cadre de la campagne électorale pour la présidentielle du 7 septembre, M. Boutbig a assuré que le candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune est "le choix de cette phase pour le parachèvement des réalisations faites", ajoutant qu’il "s’engage dans son programme électoral à la poursuite du soutien au front social à travers, notamment la réalisation de plus d’équipements publics pour les secteurs de la santé et de l’éducation et la prise en charge des zones d’ombre".

L’intervenant a ajouté que "le premier mandat du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune a été celui de la stabilité et des réalisations", estimant que "le pays a besoin de tous le monde pour préserver ce qui a été réalisé et poursuivre le processus des réformes et du développement".

Le président du Front El Moustakbal a porté l’accent sur l’intérêt majeur accordé par M. Abdelmadjid Tebboune durant son premier mandat aux jeunes, aux étudiants et à la femme.

Le candidat Aouchiche s'engage à assurer toutes les conditions pour encourager les jeunes à l'investissement et à l'innovation

Le candidat du parti du Front des forces socialistes (FFS) à la présidentielle du 7 septembre, M. Youcef Aouchiche, s'est engagé, mardi depuis la wilaya de Constantine, à assurer toutes les conditions nécessaires pour encourager les jeunes à l'investissement et à l'innovation.

Dans une déclaration en marge d'activités de proximité menées dans la Nouvelle ville Ali Mendjeli et la commune d'El Khroub (wilaya de Constantine), dans le cadre de la campagne électorale, M. Aouchiche a affirmé que la jeunesse algérienne "possède toutes les capacités pour contribuer à l'édification d'une Algérie inclusive", l'appelant à suivre l'exemple des jeunes artisans de la Révolution de libération nationale.

Il a affirmé que les jeunes auront "un rôle et une place majeure" dans l'Algérie qu'il aspire à édifier en cas de son élection à la magistrature suprême, détaillant les principales mesures contenues dans son programme en faveur des jeunes et s'engageant à "assurer toutes les conditions nécessaires pour les encourager à l'investissement et à l'innovation".

Pour ce faire, le candidat du FFS a mis en avant l'importance d'une forte participation à ce scrutin qui constitue, a-t-il dit, "une étape charnière dans l'histoire de l'Algérie".