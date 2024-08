Les journaux du Sud ont traité hier des principaux thèmes focalisant, au sixième jour

de campagne, les questions développées par les candidats à la présidentielle du 7 septembre et leurs représentants, à leur tête le pari sur les jeunes et la promotion de l’investissement.

El-Djadid El-Yaoumi (paraissant à El-Oued), a abordé sous le titre ‘’regard sur la présidentielle’’ le potentiel juvénile du pays sur lequel misent les candidats ainsi que l’approche de ces derniers concernant l’élargissement des opportunités d’investissement et la construction d’une économie forte basée sur de véritables valeurs de développement local.

Abondant dans le même sens, Kaid News (paraissant à El-Oued) rapporte la promesse faite par le candidat du Front des forces socialistes (FFS), M. Youcef Aouchiche, lors d’une activité de proximité à Constantine, de ‘’réunir les conditions susceptibles d’encourager les jeunes à s’orienter vers l’investissement et l’innovation. Il revient, à ce titre, sur les principales mesures prévues dans son programme électoral en faveur des jeunes.

Le journal s’est penché aussi sur l’engagement annoncé par le candidat du Mouvement de la société de la paix (MSP), M. Abdelaali Hassani Cherif, lors d’un meeting à Tiaret, d’adopter une approche prospective pour redresser le développement local, réaliser la sécurité alimentaire et assurer une exploitation judicieuse des ressources.

Le programme électoral du candidat, poursuit le journal, ambitionne de ‘’lutter contre la corruption et la bureaucratie et d’œuvrer à réunir les conditions favorables à l’investissement et la création de projets de petite et moyenne taille’’.

Kaid News rapporte, par ailleurs, les propos du président du Front El-Moustakbal, Fateh Boutbig, selon lesquels ‘’la confiance placée en la personne du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune est un choix judicieux qui permettra de mettre le pays sur la voie de la stabilité et de poursuivre le processus des réformes, confortant ainsi l’économie nationale, préservant la dignité du citoyen, et donnant la place qui sied aux jeunes’’.

Pour sa part, le journal El-Djanoub El-Kebir (édité en arabe à Illizi) évoque sous le titre ‘’le volet économique focalise les débats au 6ème jour de campagne’’, les promesses faites par les candidats concernant la consolidation de l’économie nationale, à l’instar de l’engagement du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune de ‘’construire une base économique solide, à la hauteur des attentes du peuple algérien’’.

Les activités de proximité, notamment dans les wilayas de Ghardaïa et Tamanrasset, pour sensibiliser les citoyens sur l’importance de la participation des jeunes à la prochaine opération électorale, sont d’autres thèmes abordés par le journal qui titre à sa Une ‘’Insister sur l’importance du vote en tant qu’acte mature des jeunes pour la conduite des affaires du pays’’ et ‘’forte participation populaire à la prochaine présidentielle’’.

Tassili News, journal arabe paraissant à Djanet, a traité, dans sa couverture des activités du 6ème jour de campagne, de la valorisation par les partis de la majorité, lors d’un meeting commun à Skikda, des réalisations accomplies par le candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune au plan de la promotion de l’investissement.

Les journaux paraissant au Sud-est du pays ont dans leur ensemble mis en exergue les appels lancés par les candidats à une forte participation au prochain rendez-vous électoral, en vue de permettre à l’Algérie, selon eux, de ‘’relever les challenges futurs, garantir la stabilité, concrétiser davantage d’acquis, et répondre, de la sorte, aux ennemis de l’Algérie’’.

Les journaux paraissant à Oran suivent les interactions réelles et virtuelles des citoyens avec les activités des candidats

L'interaction des citoyens dans le monde réel et virtuel avec les activités des trois candidats à l'élection présidentielle du 7 septembre prochain, figure parmi les sujets les marquants rapportés par les journaux parus, mercredi à Oran, dans le cadre de leur suivi du déroulement de la campagne électorale.

Sous le titre « Le monde numérique... l'autre tribune électorale », le journal arabophone El Djoumhouria a évoqué dans un article qu’internet s’intéresse de très près aux différentes activités organisées dans la cadre de la campagne électorale. Le même article affirme que les contrôles de la loi organique pour les élections, les critères pour la liste des revendications des jeunes et la clé pour offrir des solutions rapides qui garantissent le changement et la réforme sociale, ont ouvert le porte à la communication et à l’attraction entre les candidats et l’électorat.

Faisant référence aux différents rassemblements populaires organisés par les trois candidats et leurs représentants, le même journal écrit sous le titre "Faire réussir l'élection présidentielle... la boussole de tous" que "la campagne électorale termine sa première semaine, avec un bilan riche en activités, sorties et rencontres intenses avec la société civile, dans un effort commun et un discours commun entre les trois candidats qui appellent à une participation forte au prochain scrutin, dans l’intérêt du pays.

De son côté, le journal francophone "Ouest Tribune" s'est intéressé à la réaction et à l'intérêt du peuple, au cours de la campagne électorale, pour ce droit national, affirmant dans son article intitulé "Et le marathon de la campagne continue", que "les candidats à la prochaine présidentielle ont fait de leur mieux au cours de cette campagne, ce qui a captivé l’attention des Algériens », ajoutant qu’aucun dérapage ou comportements irrespectueux de la part de la population envers les candidats n’a été enregistré.

Le journal « L’écho d’Oran » s'est concentré, quant à lui, sur la stratégie adoptée pour convaincre les citoyens, soulignant dans son éditorial intitulé « Plus de promesses et d'engagements » que « les trois candidats ne parlent plus de programme électoral, mais plutôt d'engagements électoraux, ce qui témoigne de la maturité que la scène politique semble avoir acquise, qui dicte de nouveaux comportements et de nouvelles positions à ceux qui se disputent le poste de Président de la République".

Le même journal francophone affirme que « le candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, a emprunté cette voie, qui lui a permis de gagner la confiance des Algériens. Aujourd'hui, candidat pour un second mandat, il est allé à la rencontre du peuple, avec une autre série d’engagements, qui ont obligé les autres candidats à suivre la même stratégie de campagne électorale ».

De son côté, le journal « Cap DZ » a consacré un article à une nouvelle initiative lancée par les jeunes sous le slogan « Nous proposons et votons », qui se poursuivra tout au long de la campagne électorale dans toutes les wilayas du pays, notant « qu’après les partis et les organisations, c'est au tour des jeunes artistes de montrer leurs talents pour exprimer leur soutien au candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune".

Sous le titre phare « Une grande mobilisation citoyenne pour une Algérie nouvelle », le même quotidien francophone a couvert les activités des trois candidats à la présidentielle du 7 septembre et de leurs représentants, en mettant en exergue les grands axes de leurs programmes, appelant le citoyens à participer en force à ce rendez-vous électoral.

Les trois journaux se sont intéressés également, dans le cadre de cette campagne électorale, aux activités de proximité que mène la société civile pour sensibiliser les citoyens à l'importance de participer à ces élections.

La presse nationale met en exergue les promesses électorales

La presse nationale parue mercredi a examiné en profondeur les stratégies déployées par les candidats en lice pour l'élection présidentielle du 7 septembre, en s'attardant particulièrement sur les promesses et les engagements exprimés durant la campagne électorale.

Le journal El Massa a relevé que des "activités de proximité intenses" ont été menées durant le 6e jour de la campagne, par les trois candidats, à savoir le candidat du Front des forces socialistes (FFS), M. Youcef Aouchiche, le candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune, et le candidat du Mouvement de la société pour la paix (MSP), M. Abdelaali Hassani Cherif. Il a rapporté les propos du candidat du FFS, qui a affirmé que le changement ne peut se concrétiser qu'à travers une large mobilisation des citoyens, ceux des dirigeants des partis soutenant le candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune, appelant à voter pour lui afin de poursuivre les réformes, ainsi que du candidat du MSP, qui a exhorté les citoyens à voter en force pour barrer la route aux ennemis de l'Algérie.

Le journal Echaâb a qualifié, pour sa part, de "calme" les 6 premiers jours de la campagne électorale marquée par les engagements des candidats visant à convaincre les électeurs du bien-fondé de leurs programmes respectifs.

"La bataille des programmes se poursuit", titre Horizons, qui a estimé que, bien que les visions des candidats sur la gouvernance divergent, la question sociale constitue un enjeu central, en écrivant que "la stabilité sociale est pour les trois candidats un impératif".

El Badil a relevé que les promesses et les engagements dominent les programmes des candidats, lors de cette campagne marquée par une intense activité de proximité et des meetings populaires. Sous le titre, "Les candidats en parlent sans tabou", El Moudjahid a considéré que "la question de la redistribution équitable des richesses du pays occupe une place centrale dans les programmes de campagne".

De son côté, L'Echo d'Algérie a souligné que M. Abdelmadjid Tebboune "entend mettre en place une base économique solide", M. Hassani Cherif "promet de mettre les richesses du pays au service du développement et de la sécurité alimentaire et M. Youcef Aouchiche a "placé la question sociale comme une orientation clé de son programme électoral". Le Jour d'Algérie observe, pour sa part, "une effervescence autour de la candidature d'Abdelmadjid Tebboune", soulignant que "divers militants politiques et associations se bousculent pour soutenir ce candidat indépendant, dont l'objectif est de poursuivre les réformes et les projets d'envergure lancés durant son mandat".

Il a indiqué que le candidat du FFS insiste sur l'importance de l'implication de chaque citoyen face à la situation actuelle du pays. "Pour lui, nous ne devons pas laisser la route libre à ceux qui veulent détruire le pays, mais les sanctionner par les urnes", relate le journal. Parallèlement, M. Hassani Cherif a évoqué le besoin d'une "légitimité populaire", appelant à cet effet à une "mobilisation générale" pour ce scrutin "qui se déroule dans un contexte exceptionnel", a rapporté le quotidien.

Sous le titre "La diaspora algérienne se prépare", le journal e-Bourse a mis en avant la mobilisation des membres de l'Amicale des Algériens en Europe et d'autres associations, afin de "susciter les débats et échanger les idées sur les programmes des trois candidats en lice".

La Voie d'Algérie a mis en exergue les "appels unanimes des candidats pour une forte participation au scrutin", alors qu'Alger16 et El Oumma ont cité les propos des candidats axés sur le soutien social et le développement économique, de même qu'El Watan, Le Soir d'Algérie et le Quotidien d'Oran.

Les quotidiens El Khabar et Echourouk ont estimé, pour leur part, que la politique extérieure de l'Algérie a uni les trois candidats à la présidentielle, relevant un consensus autour des questions régionales et internationale notamment le soutien à la Palestine et au Sahara Occidental.