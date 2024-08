Des centaines de personnes venues de différentes régions de la wilaya de Bejaia et de quelques wilayas du centre, ont célébré mardi, à Ifri-Ouzellaguen, à 65 km à l’ouest de Bejaia, le 68e anniversaire de la tenue du congrès de la Soummam historique (1956), qui a contribué à l'organisation de la Révolution et à forger le recouvrement de l’indépendance nationale.

Outre les représentants de la famille révolutionnaire et des autorités locales, beaucoup d’anonymes ont pris part à ce rassemblement organisé d’abord au cimetière des martyrs, puis, sur l’esplanade du musée du moudjahid, situé au village d’Ifri, et qui a été marqué dans les deux sites, par des dépôts de gerbes de fleurs et de recueillement à la mémoire des chouhada.

Des prises de paroles s’en sont suivies, donnant l’occasion aux intervenants de revenir sur les circonstances et les conditions dans lesquelles s’est déroulé le congrès de la Soummam, ses organisateurs et surtout son impact sur la révolution nationale.

Beaucoup, notamment ceux venus des wilayas limitrophes, dont Bordj Bou-Arredj, Bouira et Tizi-Ouzou, en ont profité pour visiter les différentes ailes du musée et s’arrêter tout particulièrement à hauteur de la mythique maisonnette surplombant la structure, et qui a abrité le congrès et accueilli ses organisateurs et héros, parmi lesquels figuraient entre autres, Krim Belkacem, Abane Ramdane, Lakhdar Bentobal, Amar Ouamrane, Larbi Ben M’hidi, et Zighoud youcef.

A noter que plusieurs festivités célébrant la Journée nationale du moudjahid qui commémore le double anniversaire du 20 aout 1955-1956 (offensives du Nord-Constantinois et congrès de la Soummam) ont été organisées à travers toute la wilaya, dont des animations culturelles et sportives, et dans certaines communes, des cérémonies de ré-inhumation d’ossements de martyrs.

La commémoration a aussi donné lieu à des inaugurations de structures socio-économiques, dont la mise en service, à la commune Ait-Smail et les villages qui en dépendent, à 35 km à l’Est de Bejaia, d’un réseau de gaz au profit de 987 logements et d’un second alimentant 387 foyers à Amtik N’Tafat, un quartier dans la périphérie de la commune de Bejaia.