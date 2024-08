Une trentaine de jeunes photographes issus de quinze wilayas du pays participent à la première édition du festival de photographie urbaine qui se tient du 20 au 22 aout courant à Médéa, a-t-on appris, mardi, auprès de la direction locale de la culture et des arts.

Le festival de la photographie urbaine constitue "un espace d’expression pour les jeunes photographes, professionnels ou débutants, permettant de documenter, par la photographie, l’architecture urbaine de la wilaya et de promouvoir le riche patrimoine local", a fait savoir la directrice de la culture et des arts, Salima Gaoua.

Les photographes venus des wilayas de Ghardaia, Sidi-Belabes, Biskra, Setif, Tamenrasset, Beni-Abess, Guelma, Alger et Oran entres autres, auront l’occasion de "découvrir à la fois, le patrimoine local, l’ancienne capitale du Titteri, Médéa, et également la principale ville du sud de la wilaya, en l’occurrence Ksar-El-Boukhari, et d’immortaliser des endroits remplis d’histoire", a-t-elle dit.

Ce rendez-vous culturel est aussi "une opportunité pour la promotion des arts audiovisuels et de la photographie, les échanges entres les jeunes photographes, outre la valorisation du patrimoine architectural local des constructions et des bâtisses datant de différentes époques et qui témoignent de la diversité urbaine et architecturale qui caractérise les villes de Médéa et de Ksar-El-Boukhari, deux lieux de haute portée historique", a souligné la même responsable.

Une première sortie sur le terrain est prévue mardi au vieux Ksar-El-Boukhari où sera lancé le concours de la photographie qui sera suivi d’ateliers consacrés aux techniques de prises de photos et de réalisation de porte-folio photographique et d’exposition en plein air, a-t-elle indiqué.

Les compétiteurs visiteront également l’ancienne ville de Médéa qui regorge de monuments historiques et de constructions datant des époques romaine, ottomane et coloniale, constituant "un endroit idéal" pour affirmer ses talents de photographe et de se distinguer des autres concurrents, a conclu Mme. Gaoua.